Paquetá tentou jogadas com companheiros mas errou passes - Gilvan de Souza/Flamengo

Paquetá tentou jogadas com companheiros mas errou passesGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 01/02/2026 18:15

Nem mesmo Lucas Paquetá foi capaz de mudar a apatia do Flamengo no ataque e ainda perdeu chance incrível nos acréscimos. Em que pese o fato de o camisa 20 ter entrado no segundo tempo quando o time já tinha um a menos por causa da expulsão de Carrascal, o Corinthians, que sofreu com 11 jogadores com virose no dia anterior, fez um jogo defensivo quase perfeito e ainda aproveitou sua chance para ganhar por 2 a 0, gols de Gabriel Paulista e Yuri Alberto, para conquistar pela segunda vez a Supercopa Rei.

fotogaleria

Flamengo superado pelo Corinthians no primeiro tempo



O Flamengo foi a campo pela primeira vez na temporada com o time considerado o titular até a chegada de Lucas Paquetá, que começou no banco. Com Pulgar, Jorginho e Arrascaeta no meio, além de Carrascal, Plata e Pedro na frente, Filipe Luís apostou na qualidade técnica mais do que na força física.

E não deu certo no primeiro tempo. Contra um Corinthians de muita força e marcação, além de bem postado defensivamente, o Rubro-Negro teve enorme dificuldade de criação, além de parecer numa rotação inferior ao adversário.

Tanto que seu melhor momento foi apenas aos 15 minutos, quando teve duas chances de abrir o placar em um escanteio, mas Matheus Bidu tirou em cima da linha cabeçada de Pedro e, no rebote, Carrascal chutou em cima de Hugo Souza.

Já o Timão, com mais transpiração do que criatividade, jogou melhor e mereceu abrir o placar, numa jogada ensaiada. Com um lançamento da defesa para o zagueiro Gustavo Henrique, que ganhou de Varela de cabeça e tocou para Gabriel Paulista, livre na área abrir o placar, aos 25. O placar ainda poderia ser 2 a 0 caso Memphis não parasse em Rossi em um contra-ataque fulminante .

Carrascal expulso na volta do intervalo

Se não bastasse a desvantagem no placar, o Flamengo ainda foi prejudicado pela expulsão de Carrascal, numa decisão pouco comum da arbitragem. Antes do início do segundo tempo, quando os jogadores se preparavam para o retorno do jogo, o árbitro Rafael Klein foi chamado pelo VAR para rever um soco do colombiano em Breno Bidon, no fim da primeira etapa e que não foi revisado.

Essa possibilidade está na regra sobre o uso do VAR, porque o jogo não foi recomeçado depois do lance, apesar de não ser a recomendação. A verdade é que Filipe Luís perdeu os 15 minutos do intervalo para adaptar a forma de jogar com um a menos.

Mesmo com apenas 10 jogadores em campo, o Flamengo mandou uma bola no travessão logo aos 3 minutos, com Pulgar de cabeça, em jogada de bola parada. O time seguiu com o domínio das ações, mas sem ser incisivo.

Lucas Paquetá entra em campo

Diante do cenário, Lucas Paquetá entrou no lugar de Pedro aos 12 minutos e reestreou pelo Rubro-Negro, após sair no fim de 2018 para a Europa. Pouco depoi, o Corinthians chegou a ampliar o placar com Memphis Depay, mas o gol foi anulado por impedimento de Yuri Alberto na jogada.

Mais caído pela direita, Paquetá tentou algumas tabelas e jogadas, mas cometeu erros pela falta de entrosamento, já que fez apenas dois treinos com os companheiros. Ainda assim, teve a chance de se consagrar, mas perdeu chance clara na pequena área, ao isolar nos acréscimos, numa rara chance para o Flamengo, que teve muita dificuldade ofensiva, mesmo com as entradas de Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Ayrton Lucas e De La Cruz para tentar dar mais condição física.

No fim, Yuri Alberto perdeu grande chance ao mandar uma bola na trave, mas teve outra chance no contra-ataque e marcou o 2 a 0, ao encobrir Rossi e completar para o gol vazio.