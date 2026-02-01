Gramado do Nilton Santos ficou cheio de poças por causa do temporal - Reprodução / Sportv

Publicado 01/02/2026 20:50 | Atualizado 01/02/2026 20:51

O clássico entre Botafogo e Fluminense, que acontece neste domingo (1º) no Nilton Santos, precisou ser interrompido aos 6 minutos do primeiro tempo. O motivo foi o gramado alagado em decorrência do temporal que atingiu o bairro de Engenho Novo, assim como em outras áreas do Rio.



Inicialmente, o árbitro da partida, Wagner do Nascimento Magalhães, demorou a tomar a decisão, apesar do pedido dos jogadores. Os primeiros a pedir a paralisação foram Fábio e Freytes, que mostraram as poças de água na pequena área do gol tricolor. Em outras áreas, como próximo à bandeira do escanteio também ficaram alagadas.

Pelo protocolo, a arbitragem esperou cinco minutos para ver se as condições do campo melhoravam. Mesmo ainda com a forte chuva, as poças ficaram menores e, por isso, o árbitro chamou os jogadores para retomar a partida.



Essa é a segunda semana seguida em que um clássico do Campeonato Carioca é paralisado por causa de um temporal. No domingo passado, aconteceu o mesmo no Fla-Flu.