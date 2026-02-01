Ao menos 11 jogadores do Corinthians sofreram com virose, mas mesmo assim conquistaram a Supercopa - Sergio Lima/AFP

Publicado 01/02/2026 20:40



Autor do gol que selou o título da Supercopa Rei para o Corinthians, Yuri Alberto viveu uma noite de superação em Brasília. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo , o atacante revelou que entrou em campo enfrentando um quadro de virose e atuou no limite físico durante a decisão no Mané Garrincha.

"Joguei com virose. Sexta e sábado eu estava vomitando, fazendo o número dois para caramba. Não sei como consegui jogar", contou o camisa 9, visivelmente emocionado após a partida. Segundo ele, desde os primeiros minutos o desgaste era evidente. "Desde o começo do jogo eu estava exausto, estava morto", completou.



Mesmo debilitado, Yuri permaneceu em campo até o fim e foi recompensado nos acréscimos, quando marcou o segundo gol da final. O atacante fez questão de agradecer à comissão técnica pela confiança. "Não sei como o professor conseguiu me deixar até o fim. Deus me honra sempre. É incrível", afirmou, atribuindo o momento à fé e à perseverança.



Neste domingo, o atacante voltou a decidir uma final com a camisa alvinegra e conquistou mais um título pelo clube. "Poder marcar em uma final novamente, poder ser tricampeão com a camisa do Corinthians… isso ninguém vai tirar de mim", destacou, lembrando as conquistas recentes.



Por fim, Yuri Alberto aproveitou o momento para mandar um recado direto à torcida corintiana e responder às críticas. "Podem falar o que quiser de mim. Eu trabalho, eu luto para caramba com essa camisa aqui para dar o melhor para vocês, porque vocês merecem demais", concluiu, em um desabafo que resume o espírito de entrega do Corinthians na conquista da Supercopa.