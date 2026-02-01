Ao menos 11 jogadores do Corinthians sofreram com virose, mas mesmo assim conquistaram a SupercopaSergio Lima/AFP
Jogadores do Corinthians sofrem com virose em final: 'Fazendo número 2 pra caramba'
Autor do segundo gol em vitória sobre o Flamengo, Yuri Alberto fala sobre problema médico
Jogadores do Corinthians sofrem com virose em final: 'Fazendo número 2 pra caramba'
Autor do segundo gol em vitória sobre o Flamengo, Yuri Alberto fala sobre problema médico
Rossi minimiza perda de título pelo Flamengo e foca no Brasileirão: 'Acontece'
Experiente goleiro não mostra preocupação com a sequência ruim do time em 2026
Léo Ortiz reclama do Flamengo no primeiro tempo: 'Faltou atitude'
Zagueiro também admite início difícil do Rubro-Negro em 2026
Rivais brincam com Flamengo e torcedores reclamam de time; veja memes da Supercopa
Rubro-Negro perdeu primeiro título da temporada com derrota por 2 a 0 em Brasília
Em estreia de Paquetá, Flamengo não joga bem, e Corinthians conquista a Supercopa Rei
Timão se defende bem e vence por 2 a 0 um Rubro-Negro com dificuldade física e de criatividade
Botafogo tem acordo com Di Cesare, mas depende de acerto com Racing
Glorioso busca a contratação de um zagueiro para reforçar o elenco para 2026
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.