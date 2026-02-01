Di Cesare tem 24 anos e despertou interesse de clubes europeus - Divulgação / Racing

Publicado 01/02/2026 17:50



O Botafogo avançou na busca pela contratação de Marco Di Cesare, ao já ter um acordo de tempo de contrato e salário com o zagueiro argentino de 24 anos. Para concretizar a negociação, entretanto, ainda falta o Racing responder à proposta alvinegra de empréstimo com opção de compra

A SAF do Glorioso está disposta a pagar 4 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões) ao fim do período de empréstimo, caso o jogador se firme.

Além de precisar se acertar com o Racing, o Botafogo tem outra questão urgente para fechar a contratação de Marco Di Cesare. Trata-se de dar fim ao transfer ban imposto pela Fifa, que o impede de inscrever jogadores contratados.



John Textor prometeu nos próximos dias a entrada de 50 milhões de dólares (R$ 261,4 milhões ), o que é essencial para o Botafogo entrar em acordo com o Atlanta United pela dívida por Thiago Almada de 21 milhões de dólares (R$ 109,8 milhões).

Di Cesare seria uma opção no elenco para suprir a saída de David Ricardo para o Dínamo Moscou, da Rússia.