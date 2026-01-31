Marco Di Cesare tem 24 anos e despertou interesse de clubes europeus em 2025 - Divulgação / Racing

31/01/2026

O Botafogo está em negociação com o Racing para tentar a contratação de Marco Di Cesare. Mesmo sem poder inscrever jogadores contratados, a diretoria da SAF alvinegra fez uma proposta de empréstimo com opção de compra pelo zagueiro argentino de 24 anos.



A ideia do Glorioso é pagar 4 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões) para adquirir em definitivo o jogador canhoto, caso tenha bom desempenho. A informação é do jornal argentino 'Olé', confirmada pela reportagem de O Dia.



Di Cesare já enfrentou o Botafogo em 2025, na disputa da Recopa, conquistada pelo Racing. Outro título que ele ganhou foi a Copa Sul-Americana.



disputou a Olimpíada de Paris-2024 pela seleção argentina. Ele recebeu sondagens de clubes italianos e franceses recentemente e seria uma opção no elenco após a venda de

Revelado pelo Argentinos Juniors, o zagueiropela seleção argentina. Ele recebeurecentemente e seria uma opção no elenco após a venda de David Ricardo para o Dínamo Moscou, da Rússia

Entretanto, o Botafogo precisa primeiro resolver o transfer ban que sofreu da Fifa, pela dívida com o Atlanta United pela compra de Thiago Almada. Dono da SAF, John Textor promete o dinheiro para quitar os 21 milhões de dólares (R$ 109,8 milhões), mas há também negociações para parcelar esse valor.