Marco Di Cesare tem 24 anos e despertou interesse de clubes europeus em 2025Divulgação / Racing
Botafogo faz proposta por zagueiro argentino do Racing mesmo com transfer ban
Mesmo em dificuldade financeira e com transfer ban, Glorioso tenta reforçar elenco
Villalba tem clubes interessados em empréstimo por causa de transfer ban do Botafogo
Atacante uruguaio é um dos quatro reforços para 2026 que não podem ser inscritos nas competições
Matheus Martins celebra gol após jejum e avalia nova função no Botafogo: 'Eu me sinto bem'
Atacante destaca importância da vitória sobre o Cruzeiro e diz se sentir confortável atuando mais próximo do gol
Mateo Ponte comenta nova função e celebra oportunidades no Botafogo: 'Muito feliz'
Improvisado como zagueiro, uruguaio destaca confiança de Anselmi em início positivo do Glorioso
Botafogo é o primeiro classificado às quartas de final do Campeonato Carioca
Bangu superou o Nova Iguaçu e garantiu a vaga do Glorioso no mata-mata
Santiago Rodríguez celebra fim de jejum do Botafogo contra o Cruzeiro: 'Importante'
Glorioso, que goleou por 4 a 0, não superava a Raposa há quase dez anos
