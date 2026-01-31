Matheus Martins em ação no jogo entre Fluminense e Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Matheus Martins em ação no jogo entre Fluminense e BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 31/01/2026 11:00 | Atualizado 31/01/2026 14:01

“Começar vencendo em casa num Campeonato Brasileiro tão difícil, com o apoio da nossa torcida, que nos apoiou bastante, é muito importante. Foi uma arrancada bonita, graças a Deus. Fico feliz por voltar a marcar. Tive uma lesão no fim da temporada, perdi o restante da temporada, mas agora estou bem, estou com ritmo, e é sempre bom voltar a marcar”, disse Matheus MartinsNo confronto contra o Cruzeiro, o atacante exerceu uma função diferente. Utilizado mais centralizado, atuou como um falso 9. Matheus Martins afirmou que se sente confortável na nova função:“Ele [Anselmi] vem me testando bastante nos treinamentos como 9. Acho que todos os jogos que eu joguei com ele até agora foi como 9, mas não é um 9 fixo, é mais como se fosse um falso 9, atacando a última linha. Eu me sinto bem, me sinto mais perto do gol. Na base eu fazia bastante gol, então, no profissional, quanto mais perto do gol eu estiver, mais chance de fazer gol e ajudar a equipe”.