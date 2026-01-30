Rio - O Botafogo é o primeiro classificado às quartas de final do Campeonato Carioca. O Bangu superou o Nova Iguaçu por 2 a 1, de virada, nesta sexta-feira (30), e garantiu a vaga do Glorioso no mata-mata. Com o resultado, o Alvinegro não pode mais deixar o G-4.
Neste momento, o time de Martín Anselmi é o líder isolado do Grupo B da Taça Guanabara, com nove pontos. Assim, não tem chance de ser ultrapassado pelo Nova Iguaçu (5) e pelo Flamengo (4).
Como funciona o mata-mata?
Nas quartas de final, o 1º colocado do grupo enfrenta o 4º da mesma chave, e o 2º encara o 3º, em jogo único. Os vencedores farão as semifinais em dois duelos e, quem vencer, avançará à decisão, a ser disputada também em partida única.
