Danilo. BOTAFOGO x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos, 29 de Janeiro de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 30/01/2026 16:10 | Atualizado 30/01/2026 16:14

Rio - Destaque na estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro, Danilo marcou dois gols na goleada por 4 a 0 sobre o Cruzeiro, nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos. Após o confronto, o técnico Martín Anselmi falou sobre a atuação do volante e ressaltou o desejo do jogador de voltar a vestir a camisa da seleção brasileira.

"Danilo sabe a classe de jogador que ele é. Acho que ainda está, pelo que conheço e do que vi dele no último ano, muito longe do teto. Falei para ele: temos que trabalhar muito para que consiga voltar aonde tem que estar, porque ele tem muita ambição de se converter num jogador importante não só para nós, mas também para o Brasil. Para isso ele tem que trabalhar, e ele sabe”, disse o treinador.

O jogador mira em uma convocação para a Copa do Mundo, que acontece no meio do ano. Por isso, ele não pensa em sair do Botafogo antes disso. O volante, aliás, foi surpreendido com a notícia de que seria negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra . Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, esteve presente no estádio e acompanhou o duelo da arquibancada.

"Hoje ele fez dois gols, mas os gols são consequência de muita coisa, não só dele. Ele (Danilo) está pisando na área porque trabalhamos esses volantes que rompem”, completou Martín Anselmi.

Com a goleada, o Botafogo aplicou a maior vitória da primeira rodada e assumiu a liderança do Brasileirão. O Cruzeiro, por sua vez, ficou na lanterna. O Alvinegro volta a campo no próximo domingo (1), às 20h30 (de Brasília), contra o Fluminense, no Nilton Santos, pela quinta rodada da Taça Guanabara. Depois, encara o Grêmio, quarta-feira (4), às 21h30, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Brasileirão.