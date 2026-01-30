Danilo. BOTAFOGO x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos, 29 de Janeiro de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.Vítor Silva/Botafogo
Botafogo prevê evolução de Danilo e briga por vaga na Seleção: 'Longe do teto'
Volante marcou dois gols em estreia pelo Brasileirão
Danilo é surpreendido por tentativa de negociação com o ex-clube e projeta Copa do Mundo
Tentativa de venda ao Nottingham Forest foi interrompida por decisão judicial
Felipe Melo desabafa após goleada de Botafogo sobre Cruzeiro: ‘Eu assim entendo de futebol’
Comentarista do SporTV vê Alvinegro como postulante ao título
Alex Telles pede mais respeito com elenco do Botafogo: 'Blindando o vestiário'
Lateral exalta trabalho realizado até agora, mesmo diante dos problemas da SAF alvinegra
Anselmi enaltece atuação do Botafogo e valoriza vitória: 'Muito importante'
Alvinegro goleou o Cruzeiro por 4 a 0, nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos
Torcida do Botafogo vaia Textor e protesta: 'Muito respeito com a camisa do Fogão'
Dono da SAF acompanhou a goleada sobre o Cruzeiro, nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos
