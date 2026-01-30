Martín Anselmi estreou com vitória no BrasileirãoVitor Silva / Botafogo
Anselmi enaltece atuação do Botafogo e valoriza vitória: 'Muito importante'
Alvinegro goleou o Cruzeiro por 4 a 0, nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos
Torcida do Botafogo vaia Textor e protesta: 'Muito respeito com a camisa do Fogão'
Dono da SAF acompanhou a goleada sobre o Cruzeiro, nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos
Herói da estreia, Danilo vê Botafogo comprometido e promete volta por cima
Alvinegro goleou o Cruzeiro por 4 a 0, nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos, pela rodada de abertura do Brasileirão
Botafogo atropela o Cruzeiro e estreia com pé direito no Brasileirão
Glorioso goleia por 4 a 0 e soma os primeiros pontos no campeonato
Thairo Arruda entra em conflito com Textor e se recusa assinar aporte de R$ 260 milhões
CEO da SAF não concorda com moldes apresentados pelo empresário americano
Danilo exalta Gerson e promete honrar camisa histórica
Volante assume número 8 após mudança no elenco
