Rio - Martín Anselmi viveu uma noite especial na sua carreira. Em sua estreia no Brasileirão, o Botafogo teve uma atuação avassaladora e goleou o Cruzeiro por 4 a 0, nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos, pela rodada de abertura do campeonato. O treinador, de 40 anos, valorizou o resultado expressivo e enalteceu a atuação da equipe.
"A forma com que os jogadores se entregaram e lutaram até o final. Esta liga é uma das mais difíceis do ano. Se não a mais difícil, a segunda mais difícil do mundo. Tem muitas equipes grandes, muitas equipes com possibilidade de serem campeãs. Este triunfo foi um presente muito importante. É uma noite muito importante que vou lembrar sempre", disse Anselmi.
O Botafogo foi superior durante todo o jogo. No primeiro tempo, houve um equilíbrio, mas o Alvinegro foi mais perigoso. Na etapa final, Danilo abriu o placar logo aos dois minutos e mudou o panorama do duelo. Em desvantagem, o Cruzeiro se expôs e deu espaço, e o Alvinegro aproveitou para golear com gols de Matheus Martins, Artur e Danilo, que marcou duas vezes.
Com a vitória, o Botafogo aplicou a maior vitória da primeira rodada e assumiu a liderança do Brasileirão, com três pontos. Já o Cruzeiro, por sua vez, começa o campeonato na lanterna. O Alvinegro volta a campo no próximo domingo (1), às 20h30 (de Brasília), contra o Fluminense, pela quinta rodada da Taça Guanabara.