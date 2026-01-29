Rio - O Botafogo começou com pé direito no Brasileirão. Com uma atuação avassaladora no segundo tempo, o Alvinegro goleou o Cruzeiro por 4 a 0, nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos, pela rodada de abertura do campeonato. Danilo, duas vezes, Matheus Martins e Artur completaram o placar. Todos os gols foram marcados na etapa final.
Com a vitória, o Botafogo aplicou a maior vitória da primeira rodada e assumiu a liderança do Brasileirão, com três pontos. Já o Cruzeiro, por sua vez, começa o campeonato na lanterna. O Alvinegro volta a campo no próximo domingo (1), às 20h30 (de Brasília), contra o Fluminense, pela quinta rodada da Taça Guanabara.
Botafogo cresce no segundo tempo e goleia o Cruzeiro
O primeiro tempo ficou marcado pelo equilíbrio. Jogando em casa, o Botafogo começou melhor e conseguiu criar boas chances para marcar, mas não aproveitou. O Alvinegro explorou, principalmente, o lado direito com o apoio de Vitinho, mas faltou capricho na hora de definir a jogada. O Cruzeiro, por outro lado, fez muitos lançamentos, mas faltava efetividade. Kaio Jorge chegou a marcar, mas tava impedido.
O jogo ganhou um novo panorama no início da etapa final. Logo aos dois minutos, Montoro fez bela jogada individual pelo lado esquerdo e tocou para Arthur Cabral. O centroavante recebeu, girou o corpo, clareou o lance e deu assistência para Danilo, que invadiu a área e bateu no canto do goleiro Cássio para abrir o placar no Nilton Santos.
Após sofrer o gol, o Cruzeiro passou a administrar a posse de bola. Gerson criou uma chance de perigo aos 15 minutos, mas Neto defendeu. Porém, o time mineiro começou a deixar espaços. O Alvinegro, então, aproveitou e ampliou o placar em contra-ataque, aos 30 minutos, com Matheus Martins. Na reta final, Danilo marcou pela segunda vez, aos 40, e Artur fechou o placar, aos 45. Baile alvinegro no Niltão!
Brasileirão - 1ª rodada Data: 29/01/2026 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ) Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Newton e Barboza; Vitinho, Allan (Artur), Danilo, Santi Rodríguez (Barrera), Montoro (Nathan Fernandes) e Alex Telles (Marçal); Arthur Cabral (Matheus Martins). Técnico: Martín Anselmi Cruzeiro: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (João Marcelo) e Kaiki Bruno; Lucas Romero (Matheus Henrique), Lucas Silva (Christian), Gerson e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson (Arroyo). Técnico: Tite Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP) Auxiliares: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Schumacher Marques Gomes (PB) VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP) Gols: Danilo, aos 2' do 2ºT (1-0); Matheus Martins, aos 30' do 2ºT (2-0); Danilo, aos 40' do 2ºT (3-0); Artur, aos 40' do 2ºT (4-0) Cartões amarelos: Allan (BOT); Lucas Silva, Kaíque Kenji (CRU)
