John Textor - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 29/01/2026 18:50 | Atualizado 29/01/2026 18:51

Rio - O clima esquentou entre John Textor e os acionistas da Eagle Football. Em carta, o dono da SAF do Botafogo acusou a atual administradora do Lyon, Michele Kang, e o fundo de investimentos Ares de serem responsáveis pelo transfer ban do Alvinegro. O empresário americano destacou que eles bloquearam uma contribuição de 50 milhões de dólares (cerca de R$ 260 milhões) e prejudicou o clube.

"O recente transfer ban imposto ao Botafogo foi diretamente causado pela recusa da Sra. Kang de fazer importantes pagamentos ao Botafogo, registrados em transferências de mais de 104 milhões de euros, e também em parte pelo esforço da Ares Management para bloquear uma contribuição de US$ 50 milhões para o clube. Isso resultou em um transfer ban da Fifa", disse John Textor.

Além disso, John Textor também acusou Michele Kang e o fundo de investimentos Ares de entrarem em conluio para administrar o Lyon sem consultar outros acionistas, incluindo o próprio empresário americano. No entendimento do dono da SAF do Botafogo, esse movimento contribuiu para os problemas financeiros da Eagle Football.

"A Sra. Kang apresentou seu plano para salvar o OL (Lyon) do rebaixamento ao conselho completo da Eagle Football. Ela representaria a Eagle como salvadora da liderança do clube. Simultaneamente, de acordo com a data do acordo paralelo, ela deu controle do maior ativo da Eagle Football a si mesma e à Ares. Depois ela trabalhou incansavelmente com esse conselho secreto de diretores, sem o conhecimento do verdadeiro conselho do clube, para garantir que a Eagle Football e sua família de clubes fracassassem", afirmou.