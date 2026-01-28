John Textor vive situação bem delicadaVítor Silva / Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O empresário norte-americano John Textor foi afastado do comando da Eagle Football, holding mundial de clubes. A ação foi da Ares, fundo credor da empresa. O norte-americano, porém, continua à frente da SAF do Botafogo por por conta de uma liminar da Justiça do Rio de Janeiro, concedida em outubro de 2025. As informações são do portal "GE".
LEIA MAIS: Botafogo prepara pedido de recuperação extrajudicial para dívidas da SAF
Uma carta foi enviada pela Ares a Textor na última terça-feira (27). O estopim para a Ares assumir a Eagle foram as últimas atitudes do norte-americano, que desligou os diretores Stephen Welch e Hemen Tseayo na última segunda. Desde 2022, Textor encontra dificuldades para pagar o empréstimo feito pela Ares de 450 milhões de dólares.
LEIA MAIS: Vídeo! Wallace Davi revela emoção em acerto com Botafogo
A dupla afastada era conselheira da Eagle e não teria concordado com algumas atitudes recentes de Textor. Algo que teria desagradado foi o modelo de aporte financeiro proposto pelo norte-americano para quitar as dívidas urgentes do Botafogo, principalmente o "transfer ban" que impede a inscrição de novos jogadores.
LEIA MAIS: Negociação com o Botafogo esfria, e Medina deve seguir no Estudiantes
Apesar do ocorrido, John Textor não foi pego de surpresa com o movimento e seus advogados consideraram a ação "absurda". O norte-americano é esperado no Rio de Janeiro na próxima quinta-feira, quando o Botafogo enfrenta o Cruzeiro, no Nilton Santos, pela estreia do Brasileirão.
fotogaleria
John Textor vive situação bem delicada
Atacante Kadir retorna contra o Cruzeiro após servir a seleção do Panamá