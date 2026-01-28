John Textor vive situação bem delicada - Vítor Silva / Botafogo

Rio - O empresário norte-americano John Textor foi afastado do comando da Eagle Football, holding mundial de clubes. A ação foi da Ares, fundo credor da empresa. O norte-americano, porém, continua à frente da SAF do Botafogo por por conta de uma liminar da Justiça do Rio de Janeiro, concedida em outubro de 2025. As informações são do portal "GE".

Uma carta foi enviada pela Ares a Textor na última terça-feira (27). O estopim para a Ares assumir a Eagle foram as últimas atitudes do norte-americano, que desligou os diretores Stephen Welch e Hemen Tseayo na última segunda. Desde 2022, Textor encontra dificuldades para pagar o empréstimo feito pela Ares de 450 milhões de dólares.

A dupla afastada era conselheira da Eagle e não teria concordado com algumas atitudes recentes de Textor. Algo que teria desagradado foi o modelo de aporte financeiro proposto pelo norte-americano para quitar as dívidas urgentes do Botafogo, principalmente o "transfer ban" que impede a inscrição de novos jogadores.

Apesar do ocorrido, John Textor não foi pego de surpresa com o movimento e seus advogados consideraram a ação "absurda". O norte-americano é esperado no Rio de Janeiro na próxima quinta-feira, quando o Botafogo enfrenta o Cruzeiro, no Nilton Santos, pela estreia do Brasileirão.