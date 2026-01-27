Wallace Davi assinou com o Botafogo até o fim de 2029Divulgação / Botafogo

Rio - O Botafogo anunciou a contratação do volante Wallace Davi, de 18 anos, que pertencia o Fluminense. Ele fez parte da operação que levou Jefferson Savarino ao Tricolor. O jovem assinou contrato até o fim de 2029 com o Alvinegro.
O Botafogo informou que o jovem já iniciou as atividades no CT alvinegro ao lado dos novos companheiros e realizou seu primeiro treinamento em campo sob o comando de Martín Anselmi na manhã desta terça-feira. 
O Fluminense desembolsou 4,5 milhões de dólares (R$ 23,41 milhões) e também cedeu Wallace Davi em definitivo ao Botafogo pela contratação de Savarino, que atuou pelo clube carioca por duas temporadas.
Formado na base do Tricolor, Wallace Davi, de 18 anos, fez como profissional apenas cinco partidas, contando as duas últimas temporadas. Ele foi campeão do Brasileiro Sub-17 e da Copa do Brasil Sub-17 com o Flu, ao lado de Riquelme Felipe e Isaque, principais joias desta geração tricolor. 
 
