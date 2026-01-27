Wallace Davi assinou com o Botafogo até o fim de 2029Divulgação / Botafogo
Botafogo anuncia a contratação de Wallace Davi, ex-volante do Fluminense
Jogador, de 18 anos, foi envolvido em operação por Savarino
