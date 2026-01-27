Diego Hernández - Samara Miranda / Remo

Pará – Emprestado pelo Botafogo ao Remo até junho deste ano, Diego Hernández, de 25 anos, deseja permanecer no clube de Belém. O meia-atacante confirmou que tem interesse de ter seu vínculo ampliado e de ficar mais tempo atuando pela equipe, que foi recém-promovida para a Série A.





"A única coisa que posso falar é que chamaram o meu agente para vir a Belém. Agora é conversa, reunião. Eu acho que vai dar certo porque eu quero que dê certo, mas não tenho essa força suficiente, pois são muitas partes envolvidas", começou Diego Hernández, em entrevista ao 'Canal do Nelsão'.

Diego Hernández chegou ao Botafogo em maio de 2023. Na ocasião, o clube carioca desembolsou cerca de 2,5milhões de dólares (R$ 11 milhões na cotação da época) para contratar o atleta, junto ao Montevideo Wanderers, em maio de 2023. No Alvinegro, ele jamais se destacou.

"Tem o Remo, eu, meu agente, o Botafogo, tem muito interesse de muita gente que é muito importante. Mas me sinto muito grato aqui. O Remo me chamou em um momento da minha carreira que eu não me sentia muito bem, mas agora desfruto do futebol. Então, se perguntarem para mim, eu quero ficar, fazer um contrato longo aqui", finalizou.



O Remo precisa pagar ao Botafogo cerca de 2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 11 milhões) para adquirir Diego Hernández. No acesso do clube de Belém no ano passado, o meia fez três gols e deu duas assistências em 14 jogos.