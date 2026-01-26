Joia do Botafogo, Kauan Toledo marcou na derrota do Botafogo diante do Sampaio CorrêaArthur Barreto/Botafogo
A movimentação ocorre em um contexto de elenco enxuto e limitações no mercado por conta do transfer ban. Nas primeiras partidas de 2026, a falta de opções no banco ficou evidente. Contra o Volta Redonda, Martín Anselmi contou com apenas cinco jogadores de linha entre os reservas. Já diante do Bangu, Miguel Caldas e Arthur Novaes, ambos do sub-20, foram relacionados.
Outro reforço é o centroavante Arthur Izaque, destaque do sub-20 na Copa São Paulo. Parte dos jovens já havia retomado os treinos com o grupo profissional na última quinta-feira (22), enquanto outros retornam de forma gradual, ampliando as opções à disposição da comissão técnica.
O Glorioso entrará em campo na quinta-feira (29), quando inicia sua trajetória no Brasileirão diante do Cruzeiro. A partida será disputada às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, e pode marcar novas oportunidades para os jovens recém-integrados ao elenco.
