Barboza recebe homenagem por 100 jogos pelo BotafogoReprodução/ Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio- Antes do duelo contra o Bangu, neste sábado (26), no Estádio Nilton Santos, o zagueiro Alexander Barboza foi homenageado pelo Botafogo por alcançar a marca de 100 partidas com a camisa alvinegra. O argentino recebeu uma placa das mãos de Alessandro Brito, diretor de gestão esportiva, e do compatriota Joel Carli, coordenador de futebol.

Leia mais: Neto comemora retorno ao Botafogo após quatro meses parado: 'Momento especial'
"Muito obrigado por tudo. Falei para sua esposa que nem parece que você já completou 100 jogos. Muito obrigado por tudo que você entrega pelo clube, é um grande prazer”, disse Brito.

Leia mais: Presidente do Botafogo reforça confiança em John Textor: 'Fez coisas maravilhosas'
Alexander Barboza reforçou sua alegria pelo período em que está no Botafogo e também as conquistas que teve pelo clube carioca em 2024.

“É muito importante. Cem jogos é muita coisa, não é fácil. São 100 jogos também com duas taças, então fico muito feliz por ter conquistado isso aqui, no Botafogo”, celebrou Barboza que estava junto da esposa e dos filhos.

O Botafogo vai renovar o contrato de Alexander Barboza por mais três temporadas, até o final de 2029. Nesta semana, o empresário do jogador empresário chega ao Rio para acertar os últimos detalhes do novo vínculo.
fotogaleria
Barboza recebe homenagem por 100 jogos pelo Botafogo
Barboza recebe homenagem antes de partida contra o Bangu