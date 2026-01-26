Barboza recebe homenagem por 100 jogos pelo Botafogo - Reprodução/ Instagram

Leia mais: Neto comemora retorno ao Botafogo após quatro meses parado: 'Momento especial' Rio- Antes do duelo contra o Bangu, neste sábado (26), no Estádio Nilton Santos, o zagueiro Alexander Barboza foi homenageado pelo Botafogo por alcançar a marca de 100 partidas com a camisa alvinegra. O argentino recebeu uma placa das mãos de Alessandro Brito, diretor de gestão esportiva, e do compatriota Joel Carli, coordenador de futebol.





Leia mais: Presidente do Botafogo reforça confiança em John Textor: 'Fez coisas maravilhosas' "Muito obrigado por tudo. Falei para sua esposa que nem parece que você já completou 100 jogos. Muito obrigado por tudo que você entrega pelo clube, é um grande prazer”, disse Brito.

Alexander Barboza reforçou sua alegria pelo período em que está no Botafogo e também as conquistas que teve pelo clube carioca em 2024.



“É muito importante. Cem jogos é muita coisa, não é fácil. São 100 jogos também com duas taças, então fico muito feliz por ter conquistado isso aqui, no Botafogo”, celebrou Barboza que estava junto da esposa e dos filhos.



O Botafogo vai renovar o contrato de Alexander Barboza por mais três temporadas, até o final de 2029. Nesta semana, o empresário do jogador empresário chega ao Rio para acertar os últimos detalhes do novo vínculo.