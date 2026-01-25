Rio- O volante Patrick de Paula, emprestado pelo Botafogo, estreou pelo Remo com gol na vitória em cima do Bragantino de virada por 2 a 1, no último sábado (24) no Mangueirão, em partida válida pelo Campeonato Paraense.
Diego Hernández, também emprestado pelo Botafogo, foi titular. Além deles, outro jogador do Alvinegro também foi cedido para o Remo por empréstimo: o zagueiro Kawan, que não entrou.
Até 30 de junho, Patrick de Paula está emprestado pelo Botafogo, tendo o salário dividido entre os times. Se o Remo quiser o volante por mais tempo, deverá pagar o valor de forma integral. A partir de 2027, Patrick pode ficar em definitivo no Remo, com o Alvinegro mantendo parte dos direitos econômicos.
