Patrick de Paula com a camisa do Remo Reprodução/ Remo

Leia mais: Anselmi explica ausência de Bastos no Botafogo: 'Teve uma recaída'" Rio- O volante Patrick de Paula, emprestado pelo Botafogo, estreou pelo Remo com gol na vitória em cima do Bragantino de virada por 2 a 1, no último sábado (24) no Mangueirão, em partida válida pelo Campeonato Paraense.





Leia mais: Santi Rodríguez brinca com gol de falta em vitória do Botafogo: 'Um pouco feio' Aos cinco minutos, em cobrança de falta, o jogador marcou. A bola chegou a desviar em Eduardo Melo, mas a arbitragem deu o gol para o ex-volante do Alvinegro.

Diego Hernández, também emprestado pelo Botafogo, foi titular. Além deles, outro jogador do Alvinegro também foi cedido para o Remo por empréstimo: o zagueiro Kawan, que não entrou.



Até 30 de junho, Patrick de Paula está emprestado pelo Botafogo, tendo o salário dividido entre os times. Se o Remo quiser o volante por mais tempo, deverá pagar o valor de forma integral. A partir de 2027, Patrick pode ficar em definitivo no Remo, com o Alvinegro mantendo parte dos direitos econômicos.

