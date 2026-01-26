Neto tem 36 anos - Vitor Silva / Botafogo

Neto tem 36 anosVitor Silva / Botafogo

Publicado 26/01/2026 11:52

Rio — O goleiro Neto voltou a campo pelo Botafogo na vitória contra o Bangu por 2 a 0 no último sábado (24), após ficar quatro meses fora dos gramados devido a uma grave lesão na coxa direita. O jogador comentou sobre a emoção no retorno e deu detalhes do processo de recuperação, em entrevista ao "ge" publicada neste domingo (25).



"A lesão foi, sem dúvida, um momento muito difícil. Voltei ao Brasil projetando muitas coisas com o Botafogo e ter que parar logo no início foi algo que mexeu comigo. Ficar fora dos jogos é sempre duro, ainda mais quando se está em um novo clube, com tanta expectativa. Mas tentei encarar com cabeça fria e coloquei foco total na minha recuperação", disse.

Neto se lesionou durante partida contra o São Paulo, no último dia 14 de setembro, pelo Brasileirão. Ele fez um passe com os pés e imediatamente levantou as mãos, pedindo atendimento e substituição. Exames indicaram que o atleta sofreu uma ruptura completa no reto femoral. Esta era apenas o quarta jogo do goleiro pelo Alvinegro.



"Voltar a jogar depois de tudo que aconteceu foi um momento especial, com certeza. A vitória, o jogo sem sofrer gols, tudo isso acaba deixando o retorno ainda mais marcante, porque é um período desafiador física e mentalmente. Durante todo o processo de uma lesão grave, você vai construindo cenários e trabalhando para retornar bem. E esse era um dos focos, de voltar e ajudar o time, que foi o que eu vim fazer no Botafogo. Então é a confirmação de que todo o esforço valeu a pena", comentou.

O atleta também afirmou que desde o primeiro dia após a cirurgia, focou na recuperação da melhor forma possível. "O clube me deu todo o apoio necessário, mas eu sabia da minha parcela de responsabilidade também e intensifiquei tudo que foi necessário. Treinei em dois períodos, abri mão de dias de férias e trabalhei de forma intensa, tudo para que eu pudesse retornar junto com o elenco neste início de ano, retornando aos jogos."

Revelado pelo Athletico-PR em 2009, Neto acumula passagens por clubes como Juventus, Barcelona e Valencia.

Após ter vencido o Bangu por 2 a 0 pelo Campeonato Carioca, o Botafogo volta a campo contra o Cruzeiro nesta quinta-feira (29), na 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30, no estádio Nilton Santos.