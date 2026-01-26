Santiago Rodríguez em ação durante jogo do Botafogo, no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Santiago Rodríguez em ação durante jogo do Botafogo, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 26/01/2026 22:16

Rio - Depois de terminar o ano passado em alta, Santiago Rodríguez desponta e segue como um dos destaques do Botafogo para esta temporada. O meia-atacante somou um gol e uma assistência nos dois jogos disputados pelo elenco principal do Glorioso no Campeonato Carioca.

Leia mais: Botafogo reintegra jovens ao elenco principal para o início do Brasileiro

Primeiro, deu passe para Montoro marcar na vitória sobre o Volta Redonda. Na sequência, balançou a rede - de falta - e abriu o placar no triunfo sobre o Bangu. O uruguaio só apareceu na escalação inicial no duelo com o Alvirrubro. Diante do Tricolor de Aço, saiu do banco de reservas ao longo da segunda etapa.

Assim, ele se coloca como uma das principais opções no setor ofensivo do Alvinegro, agora comandado pelo técnico Martín Anselmi. Em 2025, Santiago Rodríguez demorou a se adaptar, mas engrenou especialmente na reta final. Ao todo, fez dois gols e deu cinco assistências em 34 jogos, 19 como titular.

Leia mais: Neto comemora retorno ao Botafogo após quatro meses parado