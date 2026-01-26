Neto em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Neto em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 26/01/2026 19:20

Rio - No ano histórico de 2024, o Botafogo teve em John uma peça fundamental para os títulos do Brasileiro e da Libertadores. No meio do ano passado, o Alvinegro o perdeu para o futebol inglês. Com Neto e Léo Linck para a posição neste ano, o clube carioca entende que está bem servido para o setor.

"Estou muito contente com os dois. Muito corajosos os dois para fazer o que nós queremos com a bola. Depois, é verdade que Neto não teve muita participação porque hoje praticamente Bangu não teve situações de gol. Mas fico feliz também porque os dois podem ser titulares, sempre bom ter mais de uma possibilidade. Vão ter que seguir trabalhando para ver quem vai conseguir jogar. Ou, por que não, jogar os dois? Neste momento acho que eles fizeram mérito suficiente para serem titulares", disse Martín Anselmi.

Léo Linck chegou ao Botafogo no começo do ano passado e quase foi negociado no meio da temporada. Com a saída de John e a lesão de Neto, ele terminou a temporada de 2025 como titular.

Com larga experiência no futebol europeu, Neto foi contratado para substituir John. Ele sofreu uma lesão que o afastou da reta final do Brasileiro do ano passado. Ele fez sua estreia em 2026 contra o Bangu.