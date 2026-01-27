Cristian Medina em campo pelo Estudiantes - Divulgação / Estudiantes

Cristian Medina em campo pelo EstudiantesDivulgação / Estudiantes

Publicado 27/01/2026 10:14

Rio — O volante Cristian Medina, de 23 anos, um dos alvos do Botafogo para 2026, pode decidir permanecer no seu atual clube, o Estudiantes. O jogador não deseja que as negociações se estendam muito e gosta da ideia de ficar mais seis meses na equipe argentina e disputar a Libertadores por ela, conforme o jornalista Pony Neder.

Antes de avançar nas conversas, o Alvinegro ainda precisa resolver o impasse do transfer ban, uma punição da Fifa que impede o clube de registrar novos jogadores, por não ter pago ao Atlanta United, dos Estados Unidos, o valor referente à contratação de Thiago Almada.

Sobre o reforço



Medina foi revelado pelo Boca Juniors e esteve presente no time vice-campeão da Libertadores para o Fluminense, em 2023. O jogador chegou ao Estudiantes em 2025, e no seu primeiro jogo de 2026, deu uma assistência em partida contra o Independiente, que terminou empatada em 1 a 1.