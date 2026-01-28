John Textor - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 28/01/2026 10:59

Rio — O Botafogo está preparando um novo pedido de recuperação extrajudicial voltado às dívidas da SAF, feitas na gestão de John Textor, avaliadas em pelo menos R$ 1,5 bilhão, com passivo de curto prazo de R$ 700 milhões. A informação é do "ge".



O movimento pode servir como uma forma de mitigar problemas urgentes, como o transfer ban imposto pela Fifa, que dá a punição de três janelas sem poder negociar atletas, por não ter pago ao Atlanta United, dos Estados Unidos, o valor da contratação de Thiago Almada.

O objetivo é colocar os débitos em novo plano de pagamento a ser levado aos credores. Os processos correriam na mesma vara empresarial no Judiciário carioca que já julga a disputa entre Eagle e Ares, conforme a publicação.



Caso o pedido seja aceito, a SAF do Botafogo não poderá realizar pagamentos a credores fora do escopo processual.



O Alvinegro já está passando por um outro processo de recuperação extrajudicial, mas com credores da associação. O movimento foi iniciado em dezembro de 2003. Na ocasião, o clube pediu a homologação de plano de pagamento de mais de R$ 400 milhões.

Por meio de uma nota oficial, o clube carioca se pronunciou sobre o assunto:

"O Botafogo esclarece que não tomou nenhuma iniciativa relativa à Recuperação Judicial da SAF. O Clube segue envidando todos os esforços para regularizar a situação financeira, mas a informação sobre este mecanismo não procede."