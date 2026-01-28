Wallace Davi tem 18 anos - Reprodução / Botafogo TV

Wallace Davi tem 18 anosReprodução / Botafogo TV

Publicado 28/01/2026 07:37

Rio — O volante Wallace Davi não escondeu a felicidade por ter sido contratado pelo Botafogo. O jovem atleta de 18 anos que pertencia ao Fluminense afirmou, em entrevista à "Botafogo TV" publicada na noite desta terça-feira (27), que tinha o sonho de jogar no Alvinegro e revelou a idolatria pelo zagueiro Joel Carli, ídolo e atual coordenador de futebol do clube.





"Quando eu fiquei sabendo dessa possibilidade, cheguei em casa, comentei com a minha avó e ela ficou tão feliz quanto eu. Era um sonho que a gente tinha, eu tinha um sonho de jogar no Botafogo. Saber que a gente teria essa possibilidade foi muito feliz para a gente", disse.

Wallace também garantiu que está ansioso para estrear com a camisa do Glorioso e ressaltou que foi bem recebido pelos companheiros. "Foi muito legal essa realização, de chegar aqui ao CT, ver o pessoal que eu via jogando e torcia em casa."



O volante ainda descreveu o encontro com Carli, que se aposentou no Botafogo em 2023 e depois assumiu o cargo na diretoria, como uma "emoção muito grande".

"É um ídolo que eu tenho, de criança, de torcedor. Tenho uma memória muito forte na minha cabeça, que é do gol dele contra o Vasco na final do Carioca 2018. Estou muito feliz por encontrar ele e poder trabalhar com ele agora", lembrou.



Por fim, o jogador deu um recado à torcida. "Toda vez que eu entrar dentro do campo, vou estar representando cada um deles e podem ter certeza de que eu vou honrar a camisa do Fogão."



Detalhes do jogador



Wallace Davi fez parte da mesma operação que levou Jefferson Savarino ao Fluminense. O Tricolor desembolsou 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 23,41 milhões) e também cedeu o volante em definitivo ao Botafogo, para contratar o meia.



Formado na base do clube das Laranjeiras, o atleta jogou como profissional em apenas cinco partidas, contando as duas últimas temporadas. Ele foi campeão do Brasileiro Sub-17 e da Copa do Brasil Sub-17 com o Flu, ao lado de Riquelme Felipe e Isaque, principais joias desta geração tricolor.