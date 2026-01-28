Diego HernándezSamara Miranda / Remo
Nas últimas semanas, a negociação já estava na pauta da diretoria do Remo. No entanto, o processo perdeu ritmo após a saída do executivo Marcos Braz da condução das tratativas no Botafogo. A tendência é que as conversas sejam retomadas nos próximos dias.
O uruguaio chegou ao Remo em 2025 por empréstimo e se destacou na reta final da temporada, sendo peça importante na campanha de acesso do clube paraense à Série A do Campeonato Brasileiro. Na última temporada, disputou 14 jogos, 11 como titular, com três gols e duas assistências.
Diego Hernández chegou ao Botafogo em maio de 2023. Na ocasião, o clube carioca desembolsou cerca de 2,5 milhões de dólares (R$ 11 milhões, na cotação da época) para contratá-lo junto ao Montevideo Wanderers. Pelo Alvinegro, atuou em 23 partidas, com um gol e duas assistências.
