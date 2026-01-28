Comemoração de Montoro após marcar em vitória do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Comemoração de Montoro após marcar em vitória do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 28/01/2026 20:00

Rio - O Botafogo definiu mudanças na numeração do elenco para a sequência da temporada. O meia Álvaro Montoro passa a vestir a camisa 10, número que pertencia a Savarino antes de sua transferência para o Fluminense.



Com a troca, a joia argentina deixa a camisa 8, que agora passa a ser usada pelo volante Danilo. Desde que chegou ao clube, no meio da temporada passada, o jogador atuava com a 35.



A decisão faz parte do processo de reorganização do elenco após a saída do venezuelano, que era uma das principais referências técnicas da equipe. A camisa 10, tradicionalmente simbólica, fica à disposição da maior promessa do clube atualmente.



Danilo, por sua vez, ganha um número mais condizente com sua função e protagonismo no elenco alvinegro. O volante vem sendo titular desde o retorno dos profissionais na disputa do Campeonato Carioca.



A nova numeração já entra em vigor nesta quinta-feira (29), quando o Botafogo estreia no Brasileirão contra o Cruzeiro, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.