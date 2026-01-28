Botafogo e Fluminense se enfrentam no Nilton Santos - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 28/01/2026 13:01

Rio - O Botafogo iniciou a venda dos ingressos para o clássico contra o Fluminense, que irá acontecer neste domingo (1º), pelo Campeonato Carioca. A partida é válida pela quinta rodada e irá acontecer às 20h30 (de Brasília). Os bilhetes estão disponíveis no site: sitebotafogo.com.br/ingresso

Para entrar em qualquer um dos setores do estádio Nilton Santos será preciso o uso de biometria facial. Os torcedores e gratuidades deverão cadastrar a biometria facial no site e se cadastrar na Ingresse.

Menores de 12 anos devem ser cadastrados como dependentes na conta Ingresse do responsável. Sócios Cria e Cria+ devem realizar o resgate da gratuidade no site da Ingresse, a partir da venda geral, como dependente do seu responsável.

Botafogo e Fluminense lideram seus grupos no Campeonato Carioca. Os dois clubes têm 9 pontos e uma vitória é fundamental para ambos na luta pelo título da Taça Guanabara.

Valores dos ingressos:



LESTE INFERIOR

Sócios Camisa 7: R$24,00 Inteira: R$80,00 Meia: R$40,00

OESTE INFERIOR (Visitante)

Sócios Fluminense: R$24,00 Inteira: R$80,00 Meia: R$40,00