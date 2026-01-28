Botafogo e Fluminense se enfrentam no Nilton SantosVitor Silva / Botafogo
LESTE INFERIOR
Sócios Camisa 7: R$24,00 Inteira: R$80,00 Meia: R$40,00
Sócios Fluminense: R$24,00 Inteira: R$80,00 Meia: R$40,00
Botafogo inicia venda de ingressos para clássico com o Fluminense no Nilton Santos
Equipes se enfrentam neste domingo (1º) pelo Carioca
