John Textor vive situação difícil no BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 29/01/2026 16:20 | Atualizado 30/01/2026 00:32

Rio - A ação da parte associativa do Botafogo para impedir a venda de jogadores do clube carioca aconteceu porque o clube identificou indícios que a SAF do Alvinegro concluiria transferências de atleta por um valor abaixo de mercado. As informações são do portal "UOL".

A Justiça do Rio deferiu uma ação do quadro associativo do Botafogo e proibiu a venda de jogadores por parte do Alvinegro. A medida também pede informações a John Textor sobre venda de ativos e possíveis mudanças maiores na estrutura da SAF.

De acordo com decisão do o desembargador Marcelo Almeida de Moraes Marinho, da 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio, John Textor tem 48 horas para se explicar, sob pena de nulidade dos atos ou responsabilização.

A situação de John Textor e da SAF do Botafogo se complica a cada dia. O norte-americano foi retirado do comando da Eagle Football, holding que administra clubes em todo o mundo. No Alvinegro ele permanece no controle por conta de uma liminar obtida em seu favor no ano passado.

No fim de 2025, o Botafogo recebeu um 'transfer ban' da Fifa por conta de uma dívida de 21 milhões de dólares, relativa a compra de Thiago Almada, junto ao Atlanta United. O Alvinegro ainda perdeu peças importantes na sua história recente como Marlon Freitas, que foi para o Palmeiras, e Jefferson Savarino contratado pelo Fluminense.

Textor quase vendeu Danilo e Montoro

A ação movida pela parte associativa do Botafogo atrapalhou os planos de John Textor. Proibido de vender jogadores, o empresário americano estava negociando a transferência do volante Danilo e do meia Montoro para o Nottingham Forest, da Inglaterra, de acordo com o "ge".

A saída dos jogadores enfrentava resistência de outros dirigentes do Botafogo. Textor tinha conversas avançadas com Evangelos Marinakis, dono do Forest, mas a decisão judicial interrompeu as negociações, que já tinham valores definidos.

O Nottingham Forest pretendia pagar 19 milhões de euros por Danilo, enquanto a transação de Montoro seria de 14 milhões de euros. Entretanto, o Botafogo tem uma dívida de 20 milhões de euros referente à compra do próprio Danilo. Com isso, o Alvinegro receberia apenas 13 milhões de euros.