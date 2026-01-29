Danilo em treino pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Danilo em treino pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 29/01/2026 19:36

Rio - A camisa 8 do Botafogo ganhou um novo dono para a sequência da temporada. O volante Danilo assumiu o número histórico após a mudança na numeração do elenco alvinegro, oficializada depois da saída de Savarino para o Fluminense.

Em entrevista à "Botafogo TV", o volante destacou o peso simbólico da camisa e citou Gerson, um dos maiores ídolos da história do clube, como referência. O jogador relembrou ainda a ligação pessoal com o número, usado por ele desde as categorias de base.

"Muito feliz de estar com a 8 do Botafogo que foi do Gerson, histórico, é um ídolo aqui e também na Seleção Brasileira. Comecei na base com a 8, tenho muito carinho por ela e espero honrar a camisa do Glorioso com esse número também", comentou.

Com a troca, a camisa 10 ficou com Álvaro Montoro. O meia argentino deixou a 8 para assumir o número mais emblemático do futebol, o mesmo que já utilizava no Vélez Sarsfield e também nas categorias de base da seleção argentina.

"Já estou acostumado, quando tive que usá-la me senti muito bem, é um número do qual eu gosto muito. Não muda nada para mim pessoalmente, é um número que eu gosto, desde criança na Argentina se diz que é um grande número, pelos jogadores que já a vestiram. É tratar de honrá-la, dar meu melhor agora com a 10", disse a joia botafoguense.

A nova numeração passa a valer oficialmente a partir desta quinta-feira (29), em partida contra o Cruzeiro, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos.