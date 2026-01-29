Danilo em treino pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo
Danilo exalta Gerson e promete honrar camisa histórica
Volante assume número 8 após mudança no elenco
Textor culpa acionistas da Eagle por transfer ban no Botafogo
Empresário americano foi afastado do comando da empresa, mas segue à frente da SAF do Glorioso
Botafogo entra com ação por indícios de que Textor venderia atletas com preço abaixo do mercado
Situação da SAF do Alvinegro é muito delicada
Com retorno de Bastos, Botafogo divulga relacionados para duelo contra o Cruzeiro
Alvinegro faz sua estreia pelo Brasileiro nesta quinta-feira
Botafogo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Equipes contarão com retornos de jogadores machucados para estreia no Campeonato Brasileiro 2026
Após a saída de Savarino, Montoro assume a camisa 10 do Botafogo; Danilo fica com a 8
Mudança já vale para a estreia no Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (29)
