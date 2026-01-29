Martín Anselmi em ação pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 29/01/2026 07:58

O Botafogo enfrenta o Cruzeiro nesta quinta-feira (29), às 21h30, no estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. Em meio a uma delicada crise financeira, o Alvinegro busca a vitória para começar a competição com os três pontos e quebrar um incômodo tabu: os cariocas não vencem os mineiros desde setembro de 2016.

Onde assistir a Botafogo x Cruzeiro

A partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video (streaming).

Como chega o Alvinegro

Este será o terceiro jogo do técnico Martín Anselmi no comando do Botafogo, e o seu maior desafio até então. Após duas vitórias, contra o Volta Redonda e o Bangu, o treinador deve manter a nova formação, com retornos de Barboza e Alex Telles, que começaram a última partida no banco de reservas.

Sendo assim, o Alvinegro deve ir a campo com: Neto; Ponte, Newton e Barboza; Vitinho, Allan, Danilo e Alex Telles; Santi Rodríguez (Artur), Álvaro Montoro e Arthur Cabral.

Como deve jogar o Cruzeiro

Comandado por Tite, o Cruzeiro, que ainda não engrenou em 2026, deve manter a mesma base do time que perdeu o clássico para o Atlético-MG, no último domingo (25). A equipe, no entanto, contará com o retorno do meia Matheus Henrique, que estava lesionado desde o primeiro jogo da temporada. Villalba e Sinisterra seguem fora.

O clube mineiro deve começar a partida com: Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Gerson (Lucas Silva), Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

Arbitragem de Botafogo x Cruzeiro

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Auxiliares: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)