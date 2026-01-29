Martín Anselmi em ação pelo Botafogo Vítor Silva / Botafogo
Auxiliares: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Schumacher Marques Gomes (PB)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Botafogo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Equipes contarão com retornos de jogadores machucados para estreia no Campeonato Brasileiro 2026
Após a saída de Savarino, Montoro assume a camisa 10 do Botafogo; Danilo fica com a 8
Mudança já vale para a estreia no Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (29)
Remo tenta contratação em definitivo de Diego Hernández, emprestado pelo Botafogo
Meia uruguaio se destacou na campanha de acesso à Série A e manifestou desejo de permanecer no clube paraense
Botafogo inicia venda de ingressos para clássico com o Fluminense no Nilton Santos
Equipes se enfrentam neste domingo (1º) pelo Carioca
Fundo credor afasta John Textor do comando da Eagle Football
Norte-americano continua à frente da SAF do Botafogo
Botafogo prepara pedido de recuperação extrajudicial para dívidas da SAF
Rombo está avaliado em pelo menos R$ 1,5 bilhão
