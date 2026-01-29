Martín Anselmi comanda treino do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo contra o Cruzeiro pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Uma das novidades é o retorno do zagueiro Bastos. Além de Kadir, que estava atuando na seleção do Panamá.





O técnico Martín Anselmi relacionou quatro jogadores do sub-20: o lateral Kadu, o volante Arthur Novaes e os atacantes Kauan Toledo e Arthur Izaque.



Os reforços que já foram anunciados para a temporada de 2026, Ythallo, Wallace Davi e Lucas Villalba, ainda não podem jogar devido a proibição imposta pela Fifa que impede o Botafogo de registrar jogadores. Por outro lado, Chris Ramos e Joaquín Correa seguem lesionados e sem data de retorno.

O Botafogo vem de uma sequência de dois jogos seguidos no Nilton Santos contra Volta Redonda e Bangu. Depois do Cruzeiro, o Alvinegro voltará a entrar em campo no estádio pelo Carioca, no próximo domingo (1º), às 20h30 (de Brasília).