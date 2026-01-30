Danilo. BOTAFOGO x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos, 29 de Janeiro de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Vítor Silva/Botafogo
Herói da estreia, Danilo vê Botafogo comprometido e promete volta por cima
Alvinegro goleou o Cruzeiro por 4 a 0, nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos, pela rodada de abertura do Brasileirão
Botafogo atropela o Cruzeiro e estreia com pé direito no Brasileirão
Glorioso goleia por 4 a 0 e soma os primeiros pontos no campeonato
Thairo Arruda entra em conflito com Textor e se recusa assinar aporte de R$ 260 milhões
CEO da SAF não concorda com moldes apresentados pelo empresário americano
Danilo exalta Gerson e promete honrar camisa histórica
Volante assume número 8 após mudança no elenco
Textor culpa acionistas da Eagle por transfer ban no Botafogo
Empresário americano foi afastado do comando da empresa, mas segue à frente da SAF do Glorioso
Botafogo entra com ação por indícios de que Textor venderia atletas com preço abaixo do mercado
Situação da SAF do Alvinegro é muito delicada
