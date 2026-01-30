Danilo. BOTAFOGO x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos, 29 de Janeiro de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 30/01/2026 00:01

Rio - O Botafogo deixou uma boa impressão na estreia no Brasileirão. O Alvinegro goleou o Cruzeiro por 4 a 0 , nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos, pela rodada de abertura, e aumentou a confiança no início do trabalho do técnico Martín Anselmi. Destaque da partida com dois gols, o volante Danilo destacou o comprometimento do elenco para dar a volta por cima em 2026.

"Esse ano vai ser totalmente diferente. Começamos bem o trabalho com o professor (Martín Anselmi). Me entendo bem com o Montoro, desde o ano passado. Vamos procurar melhorar porque esse ano promete. A união e comprometimento do grupo continuou o mesmo, mas esse ano vamos dar a volta por cima em relação ao ano passado", disse Danilo.

O Botafogo foi superior durante todo o jogo. No primeiro tempo, houve um equilíbrio, mas o Alvinegro foi mais perigoso. Na etapa final, Danilo abriu o placar logo aos dois minutos e mudou o panorama do duelo. Em desvantagem, o Cruzeiro se expôs e deu espaço, e o Alvinegro aproveitou para golear com gols de Matheus Martins, Artur e Danilo, que marcou duas vezes.

Com a vitória, o Botafogo aplicou a maior vitória da primeira rodada e assumiu a liderança do Brasileirão, com três pontos. Já o Cruzeiro, por sua vez, começa o campeonato na lanterna. O Alvinegro volta a campo no próximo domingo (1), às 20h30 (de Brasília), contra o Fluminense, pela quinta rodada da Taça Guanabara.