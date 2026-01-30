Felipe MeloReprodução/Instagram
Líder do Campeonato Brasileiro após a primeira rodada, o Botafogo já tem novo desafio pela frente. Neste domingo (1), às 20h30, o Glorioso enfrenta o Fluminense, no estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca.
Felipe Melo desabafa após goleada de Botafogo sobre Cruzeiro: ‘Eu assim entendo de futebol’
Comentarista do SporTV vê Alvinegro como postulante ao título
Alex Telles pede mais respeito com elenco do Botafogo: 'Blindando o vestiário'
Lateral exalta trabalho realizado até agora, mesmo diante dos problemas da SAF alvinegra
Anselmi enaltece atuação do Botafogo e valoriza vitória: 'Muito importante'
Alvinegro goleou o Cruzeiro por 4 a 0, nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos
Torcida do Botafogo vaia Textor e protesta: 'Muito respeito com a camisa do Fogão'
Dono da SAF acompanhou a goleada sobre o Cruzeiro, nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos
Herói da estreia, Danilo vê Botafogo comprometido e promete volta por cima
Alvinegro goleou o Cruzeiro por 4 a 0, nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos, pela rodada de abertura do Brasileirão
Botafogo atropela o Cruzeiro e estreia com pé direito no Brasileirão
Glorioso goleia por 4 a 0 e soma os primeiros pontos no campeonato
