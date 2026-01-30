Felipe Melo - Reprodução/Instagram

Felipe MeloReprodução/Instagram

Publicado 30/01/2026 13:10

Rio - Após declarar que o Botafogo tinha chances de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, Felipe Melo, ex-jogador do Fluminense e comentarista do SporTV, voltou a se manifestar sobre o Alvinegro depois da estreia com goleada sobre o Cruzeiro por 4 a 0, no Nilton Santos.



“Futebol brasileiro é uma bênção. Se não for da forma que os demais pensam, você é xingado. Eu falei que Botafogo é para mim um time que iria brigar. Acho que o Botafogo tem um bom time, é uma incógnita porque a gente não sabe se vão vender mais jogadores, essas coisas que têm acontecido na Justiça, mas eu entendo que os 11 titulares do Botafogo são um time muito bom, acima da média”, afirmou o comentarista no Instagram.

Com passagens por Palmeiras, Flamengo e Fluminense, Felipe Melo reforçou que suas opiniões não são dadas baseadas em sua simpatia por clubes específicos.

“Vou tentar ser sempre o mais parcial possível, não colocar clubismo na frente de nada, porque eu preciso passar credibilidade para vocês. Quando eu falei do Botafogo, que era um time que, ao meu modo de pensar, iria brigar, é porque eu assim entendo de futebol”, conclui o ex-jogador.



Líder do Campeonato Brasileiro após a primeira rodada, o Botafogo já tem novo desafio pela frente. Neste domingo (1), às 20h30, o Glorioso enfrenta o Fluminense, no estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca.

