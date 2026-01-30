John Textor foi alvo de vaias na vitória do Botafogo sobre o Cruzeiro - Reprodução

John Textor foi alvo de vaias na vitória do Botafogo sobre o CruzeiroReprodução

Publicado 30/01/2026 00:30 | Atualizado 30/01/2026 00:44

Rio - Nem tudo aconteceu da forma esperada na estreia do Botafogo no Brasileirão. Apesar da goleada sobre o Cruzeiro por 4 a 0 , nesta quinta-feira (29), a torcida alvinegra demonstrou insatisfação contra John Textor. O dono da SAF, que esteve presente em um dos camarotes do Nilton Santos, foi alvo de vaias e protestos dos torcedores.

"John Textor, preste atenção. Muito respeito com a camisa do Fogão", cantou a torcida do Botafogo.

O Botafogo vive um momento financeiro complicado. Atualmente, o Alvinegro está punido com o transfer ban por causa de uma dívida de 30 milhões de dólares (cerca de R$ 158 milhões) junto ao Atlanta United, dos Estados Unidos, pela contratação de Thiago Almada. Textor, aliás, prometeu um aporte financeiro , mas vive um conflito com o CEO Thairo Arruda, que não aprovou os moldes.

Textor teve uma reunião com com João Paulo Magalhães, presidente do Botafogo, e Durcésio Mello, ex-presidente do clube. O dono da SAF acompanhou a vitória em um dos camarotes do Nilton Santos. Após o jogo, desceu para o campo e cumprimentou todos os jogadores, especialmente Danilo, autor de dois gols. Depois, desceu rapidamente para o vestiário enquanto recebeu algumas vaias.



Nos últimos dias, John Textor foi afastado do comando da Eagle Football após uma ação do fundo de investimentos Ares. Em 2022, a Ares emprestou 450 milhões de dólares (R$ 2,1 bilhões) para o empresário americano comprar o Lyon, mas ele ainda não pagou a dívida. Apesar disso, ele segue à frente da SAF do Botafogo por causa de uma liminar da Justiça do Rio de Janeiro.

Textor promete pagar dívida e derrubar transfer ban

Criticado pela torcida, John Textor se manifestou sobre o transfer ban e prometeu pagar a dívida. Em entrevista à "Botafogo TV", o dono da SAF do Alvinegro explicou a situação e reforçou que o aporte financeiro de 50 milhões de dólares (cerca de R$ 260 milhões) deve ser aprovado internamente nos próximos dias.

"Acredito que teremos resolvido isso com o clube associativo porque preciso da aprovação deles. Acho que vou resolver isso antes da partida ou um dia, ou dois dias. Eu vou bancar pessoalmente o pagamento ao Atlanta United para encerrar o transfer ban. Isso nos permite acrescentar jogadores que gostaríamos para a equipe", disse Textor.

O aporte financeiro será realizado pela GDA Luma Capital e Hutton Capital. John Textor não deu detalhes do contrato para receber o dinheiro e não explicou se há juros ou garantias. A empresa, que compra ativos endividados para reestruturar e lucrar, teria recebido a promessa de, posteriormente, ter participações nas ações da SAF do Botafogo.

"Em relação ao aporte, US$ 50 milhões de investimento chegando para ajudar com capital de giro. Também tem uma parte do investimento para comprar os juros da Ares. Isso coloca Hutton e GD Luma como os novos credores da Eagle. A intenção é não os ter como credores do Botafogo, mas sim acionistas e credores do Botafogo. Estão muito animados para estar aqui, para ir aos jogos", explicou.

Com a vitória, o Botafogo aplicou a maior vitória da primeira rodada e assumiu a liderança do Brasileirão, com três pontos. Já o Cruzeiro, por sua vez, começa o campeonato na lanterna. O Alvinegro volta a campo no próximo domingo (1), às 20h30 (de Brasília), contra o Fluminense, pela quinta rodada da Taça Guanabara.