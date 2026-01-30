Alex Telles exaltou trabalho feito pelo Botafogo neste início de temporada - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 30/01/2026 09:41

vitória na estreia no Brasileirão serviu como um recado a quem duvida do time. A goleada do Botafogo por 4 a 0 sobre o Cruzeiro , no Nilton Santos, mostrou que o elenco soube superar a forte instabilidade extracampo. Diante da enorme dificuldade financeira da SAF, com o transfer ban e a quase negociação de mais jogadores, Alex Telles acredita que a

"Estamos blindando o vestiário de qualquer situação, obviamente que acabamos vendo, porque hoje em dia é muito fácil, mas esse elenco merece mais respeito, porque trabalhamos todos os dias para isso. É só o primeiro jogo, mas já demos nosso cartão de visita de que esse ano o Botafogo vai ser um time muito intenso e, se não respeitarem a gente, vamos fazer de tudo para vencer", avisou.



Diante da situação financeira difícil, nos últimos dias, houve quem apontasse que o Botafogo não brigaria pelas primeiras posições, e até corre risco de brigar contra o rebaixamento. Entretanto, Alex Telles pensa o contrário diante do início de trabalho com o técnico Martín Anselmi.



"Esse resultado surpreendeu muito mais vocês do que a gente. Foi um resultado muito importante, um jogo muito difícil, contra um adversário que já tem uma estrutura, um elenco já formado. Mas, para nós, foi uma resposta de um trabalho árduo, muito competitivo, com um elenco fechado e que está querendo fazer história", avisou.



Ainda segundo o lateral-esquerdo do Botafogo, o elenco não conversou com John Textor, apesar das muitas questões em aberto. O dono da SAF esteve no Nilton Santos e foi ao vestiário após a goleada.



"Não tivemos nenhum contato pré-partida, foi um contato normal como todos os outros, desde quando eu cheguei aqui. Ele entrou no vestiário, cumprimentou a gente, um clima supernormal, pela vitória. É isso que a gente quer focar, nos três pontos", completou.