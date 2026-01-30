Santiago Rodríguez em ação pelo Botafogo no duelo com o Cruzeiro, no Nilton Santos - Arthur Barreto / Botafogo

Publicado 30/01/2026 18:40 | Atualizado 30/01/2026 18:42

"Antes de entrarmos em campo, Alex (Telles) falou que faziam anos que não ganhávamos do Cruzeiro. Foi importante para nós, acredito que para a torcida também. Começar assim, ganhando de 4 a 0 de um dos rivais mais difíceis do ano passado, é muito importante. Estamos muito felizes", declarou o jogador, em entrevista ao canal oficial do clube.

Apesar do placar elástico, a partida não foi fácil. A etapa inicial foi disputada, até com certo domínio do time mineiro, que teve um gol anulado por impedimento. No entanto, no segundo tempo, o Botafogo deslanchou e balançou a rede quatro vezes, com Danilo (2), Matheus Martins e Artur.

Como havia sido a última vitória



Botafogo não ganhava do Cruzeiro desde o dia 11 de setembro de 2016. Na ocasião, em confronto válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Glorioso venceu por 2 a 0, em Belo Horizonte. Os gols foram de Gustavo Canales e Camilo.

