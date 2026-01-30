Santiago Rodríguez em ação pelo Botafogo no duelo com o Cruzeiro, no Nilton SantosArthur Barreto / Botafogo
Santiago Rodríguez celebra fim de jejum do Botafogo contra o Cruzeiro: 'Importante'
Glorioso, que goleou por 4 a 0, não superava a Raposa há quase dez anos
Botafogo prevê evolução de Danilo e briga por vaga na Seleção: 'Longe do teto'
Volante marcou dois gols em estreia pelo Brasileirão
Danilo é surpreendido por tentativa de negociação com o ex-clube e projeta Copa do Mundo
Tratativas com o Nottingham Forest foram interrompidas por decisão judicial
Felipe Melo desabafa após goleada de Botafogo sobre Cruzeiro: ‘Eu assim entendo de futebol’
Comentarista do SporTV vê Alvinegro como postulante ao título
Alex Telles pede mais respeito com elenco do Botafogo: 'Blindando o vestiário'
Lateral exalta trabalho realizado até agora, mesmo diante dos problemas da SAF alvinegra
Anselmi enaltece atuação do Botafogo e valoriza vitória: 'Muito importante'
Alvinegro goleou o Cruzeiro por 4 a 0, nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos
