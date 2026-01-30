Danilo. BOTAFOGO x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos, 29 de Janeiro de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. - Vítor Silva/Botafogo

Rio – Danilo viveu dias intensos no Botafogo. Em campo, respondeu com protagonismo ao marcar dois gols e ser um dos destaques na vitória sobre o Cruzeiro, na estreia do Campeonato Brasileiro . Fora dele, foi surpreendido pela informação de que seu nome estava envolvido em uma possível negociação internacional, episódio que expôs novamente a instabilidade nos bastidores do clube.Nesta quinta-feira (29), o volante e seus representantes foram comunicados sobre tratativas conduzidas por John Textor para uma eventual venda ao Nottingham Forest, seu ex-clube. A negociação também incluía Álvaro Montoro, mas não avançou após uma decisão judicial que impede, de forma temporária, a negociação de atletas pela SAF alvinegra.

Segundo informações do "ge", a possibilidade de saída não era tratada como prioridade pelo jogador. Internamente, ele avalia que uma transferência neste momento poderia atrapalhar seus planos esportivos. O retorno ao futebol brasileiro foi pensado como parte de um projeto para recuperar espaço e se recolocar no radar da Seleção Brasileira, mirando a disputa da Copa do Mundo.



Paralelamente, a situação contratual de Danilo vinha gerando desgaste interno desde o início do ano. Havia três meses de direitos de imagem em atraso e pendências no recolhimento do FGTS. Diante do cenário, o estafe chegou a cogitar uma medida judicial para a liberação do vínculo.



Parte dos valores foi quitada antes do início do Campeonato Carioca, e o restante regularizado nesta semana, o que ajudou a amenizar a tensão. Ainda assim, o ambiente segue cercado de incertezas, principalmente em razão do transfer ban imposto ao clube e da falta de clareza sobre a situação financeira da SAF.

