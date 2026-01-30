Danilo. BOTAFOGO x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos, 29 de Janeiro de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Vítor Silva/Botafogo
Nesta quinta-feira (29), o volante e seus representantes foram comunicados sobre tratativas conduzidas por John Textor para uma eventual venda ao Nottingham Forest, seu ex-clube. A negociação também incluía Álvaro Montoro, mas não avançou após uma decisão judicial que impede, de forma temporária, a negociação de atletas pela SAF alvinegra.
Paralelamente, a situação contratual de Danilo vinha gerando desgaste interno desde o início do ano. Havia três meses de direitos de imagem em atraso e pendências no recolhimento do FGTS. Diante do cenário, o estafe chegou a cogitar uma medida judicial para a liberação do vínculo.
Parte dos valores foi quitada antes do início do Campeonato Carioca, e o restante regularizado nesta semana, o que ajudou a amenizar a tensão. Ainda assim, o ambiente segue cercado de incertezas, principalmente em razão do transfer ban imposto ao clube e da falta de clareza sobre a situação financeira da SAF.
