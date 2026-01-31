Mateo Ponte comemora gol marcado pelo Botafogo sobre o Fortaleza, no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Rio - Mateo Ponte está exercendo uma nova função no Botafogo. O lateral-direito uruguaio de 22 anos vem atuando como zagueiro nos últimos jogos e, ao comentar sobre a nova posição, afirmou que está se adaptando à função e que está muito feliz com a oportunidade que vem recebendo com o novo treinador, Martín Anselmi.



“Estou me adaptando bem à função. Nunca havia jogado como zagueiro, mas o mister tem me dado bastante confiança. Estou muito feliz com a oportunidade que ele vem me oferecendo. Vou seguir trabalhando muito para continuar evoluindo. A nossa forma de jogo permite muita movimentação e, às vezes, consigo chegar à frente para ajudar no ataque. Todo o time tem entendido muito bem o trabalho do professor, e a gente espera seguir evoluindo a cada partida e continuar vencendo”, disse Mateo Ponte.

O uruguaio atuou no último jogo como zagueiro e foi importante para o Botafogo não sofrer gols na goleada por



A formação vem dando certo, e Anselmi tem um ótimo começo de temporada com o Botafogo. Em 2026, o Glorioso tem apenas uma derrota em cinco jogos e, no Estadual, foi a primeira equipe a se classificar para as quartas de final do Carioca. O uruguaio atuou no último jogo como zagueiro e foi importante para o Botafogo não sofrer gols na goleada por 4 a 0 sobre o Cruzeiro, na última quinta-feira (29). O treinador da equipe carioca opta por utilizar três zagueiros, e, por isso, Mateo Ponte vem atuando nessa posição.A formação vem dando certo, e Anselmi tem um ótimo começo de temporada com o Botafogo. Em 2026, o Glorioso tem apenas uma derrota em cinco jogos e, no Estadual, foi a primeira equipe a se classificar para as quartas de final do Carioca.

Mateo Ponte chegou ao Botafogo em 2024 e, pelo Glorioso, atuou em 83 jogos, com cinco gols e duas assistências. O lateral-direito conquistou pelo clube carioca uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro em 2024.