Villalba só treina desde que chegou ao Botafogo porque não está inscrito nas competições - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 31/01/2026 17:41

atacante uruguaio não pode ser registrado devido à punição de transfer ban na Fifa e uma alternativa da diretoria da SAF é emprestá-lo.

Lucas Villalba pode deixar o Botafogo antes mesmo de estrear. Contratado junto ao Nacional, do Uruguai, odevido à punição de transfer ban na Fifa e uma alternativa da diretoria da SAF é emprestá-lo.

Segundo informações da rádio Carve Deportiva', Valencia, da Espanha, e Genoa, da Itália, surgem como opção para uma negociação emergencial. Entretanto, essa questão requer uma certa urgência.



Afinal, a janela de transferências internacionais se encerra na segunda-feira (2/2). Ou seja, uma definição precisa acontecer até o fim de domingo e o Botafogo teria que confiar na palavra de John Textor de que vai obter o dinheiro em breve para dar fim ao transfer ban.



Quais jogadores o Botafogo não pode inscrever

Além de Villalba, outros três jogadores também não podem ser registrados na CBF: Ythallo, Riquelme, e Wallace Davi. O movito da punição da Fifa é por causa da dívida do Botafogo com o Atlanta United, pela compra de Thiago Almada, de 21 milhões de dólares (cerca de R$ 125,5 milhões).