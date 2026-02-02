Martín Anselmi em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
Botafogo ainda não sabe quando poderá contar com dupla de atacantes que não jogou em 2026
Tucu Corrêa e Chris Ramos se recuperam de lesões
Com elenco curto, Bastos agrada e se torna mais uma opção no Botafogo
Zagueiro foi titular e atuou por 90 minutos diante do Fluminense, no Nilton Santos
Marçal sofre estiramento no joelho direito e vira preocupação no Botafogo
Lateral-esquerdo se machucou na derrota para o Fluminense, no Nilton Santos
Textor detalha aporte financeiro no Botafogo e comenta relação com clube social
Dono da SAF do Glorioso também falou sobre o CEO Thairo Arruda, que havia se negado a assinar o investimento por não concordar com os moldes apresentados
Anselmi explica time reserva do Botafogo e constata: 'Elenco curto'
Técnico vê pontos positivos em derrota, mas mostra preocupação com falta de jogadores
Botafogo tem acordo com Di Cesare, mas depende de acerto com Racing
Glorioso busca a contratação de um zagueiro para reforçar o elenco para 2026
