Martín Anselmi em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 02/02/2026 10:53

Rio - Dois importantes jogadores do Botafogo ainda não fizeram sua estreia na temporada. Os atacante Tucu Corrêa e Chris Ramos ainda não tem previsão para entrarem campo. A dupla se recupera de lesões e ainda estão em processo de transição para voltar aos gramados.

"Estão evoluindo muito bem, mas ainda não estão prontos para voltar. Eles têm diferentes lesões. Chris Ramos sofreu um golpe, e esse golpe causou dor, não conseguia se movimentar sem dor. Não sou médico, mas não era conveniente que treinasse com dor porque poderia ser algo pior. Tucu é muscular, vem sobrecarregado, mas estão evoluindo muito. Já estão na fase de voltar a treinar com o grupo, daqui a pouco vamos contar com eles, mas não quero ter pressas. Quero que voltem e não tenham outra recaída", afirmou o técnico Martín Anselmi.

Tucu Corrêa e Chris Ramos foram contratados pelo Botafogo no meio do ano passado, vindos do futebol europeu. Porém, nenhum dos dois conseguiu se firmar e ser titular do Alvinegro ainda.

Ex-Cádiz, Chris Ramos entrou em campo em 15 jogos e anotou quatro gols. Tucu Corrêa, que estava na Inter de Milão, antes de chegar ao Botafogo, atuou em 25 partidas e balançou as redes em duas oportunidades.