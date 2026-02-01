Rio - Botafogo Divulgou a lista de relacionados para o confronto contra o Fluminense neste domingo (1) válido pela quinta rodada do campeonato carioca. O Duelo será às 20h30 (de Brasilia) no estádio Nilton Santos. Na lista conta com os desfalques dos atacantes Chris Ramos e Joaquin Correa.
A lista também conta com novidades do elenco sub20 presente nas listas de relacionados. o lateral-esquerdo Gabriel Abdias e o zagueiro/volante Marquinhos substituem dos atacantes da base Kauan Toledo e Arthur Izaque, que estavam presente na última lista.
Para o duelo, a tendência é que o treinador Martín Anselmi poupe alguns titulares e mande a campo um time misto. Já classificado no Carioca, o Glorioso visa priorizar o Campeonato Brasileiro e, na próxima quarta-feira (4), enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.