Bastos é um dos poucos zagueiros de ofício à disposição de Martín Anselmi no Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 02/02/2026 16:26

"Ninguém duvida da condição do Bastos. Sei o que ele é para o Botafogo, mas é normal que seu primeiro jogo depois de muito tempo ele vá encontrando o timing, a competitividade, que só vai conseguir jogando", iniciou o comandante, em entrevista coletiva.

"Fico feliz que conseguiu jogar os 90 minutos, não tínhamos certeza se conseguiria. Eu poderia ter feito uma última mudança, mas estava apertado e tive que deixar até o final", completou.

