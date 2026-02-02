Bastos é um dos poucos zagueiros de ofício à disposição de Martín Anselmi no BotafogoVítor Silva / Botafogo

Rio - Bastos foi a grande notícia do Botafogo na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no último domingo (1º). Isso porque o zagueiro, que estava afastado dos gramados há um ano, conseguiu atuar por 90 minutos. Assim, Martín Anselmi ganhou uma alternativa para o setor defensivo em meio ao momento conturbado fora das quatro linhas, com um transferban que se arrasta há mais de um mês.
"Ninguém duvida da condição do Bastos. Sei o que ele é para o Botafogo, mas é normal que seu primeiro jogo depois de muito tempo ele vá encontrando o timing, a competitividade, que só vai conseguir jogando", iniciou o comandante, em entrevista coletiva. 
"Fico feliz que conseguiu jogar os 90 minutos, não tínhamos certeza se conseguiria. Eu poderia ter feito uma última mudança, mas estava apertado e tive que deixar até o final", completou.
O angolano sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo em fevereiro do ano passado e, desde então, não entrava em campo. Inicialmente, optou-se por um tratamento conservador. Depois, Bastos passou por cirurgia, em julho. Agora recuperado, ele espera ganhar sequência para retomar sua melhor forma física e se firmar como opção no Botafogo