Martín Anselmi conheceu a primeira derrota pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

O Botafogo sofreu o primeiro gol e perdeu a primeira vez sob o comando de Martín Anselmi. Entretanto, o 1 a 0 para o Fluminense , no Nilton Santos, não foi com os titulares, já que apenas dois começaram e outros cinco entraram apenas na segunda etapa, numa decisão do técnico argentino pensando no desgaste físico, mas também na oportunidade de observar alguns reservas que não vinham jogando.

"Conseguimos dar minutos a jogadores que não vinham tendo oportunidade, como Bastos, Kadu, Kadir. O time lutou até o fim, sinto muito orgulho disso. Nunca vamos ser uma equipe perfeita, mas temos que lutar. Às vezes vamos bem, outras cometeremos erros... A entrega, a luta, o desejo de virar o jogo sempre tivemos, e isso é o positivo", avaliou o argentino.



Com a pré-Libertadores e as quartas de final batendo à porta, Anselmi pretende repetir o uso de um time reserva em outras ocasiões em fevereiro:



"O planejamento será parecido nas próximas semanas porque sabemos que temos pouco tempo. Espero que consigamos resolver nossos problemas e possamos contar com mais jogadores".



O principal motivo para essa preocupação em rodar o elenco deve-se à dificuldade do Botafogo de inscrever suas contratações. Com o transfer Ban, Anselmi não pode utilizar os jogadores contratados e pede que o problema seja resolvido para que possa ter mais reforços.



"É um elenco curto. Acho que esse era o melhor momento para dar esses minutos. Não quero que a equipe bata num teto. Para seguir melhorando, temos que treinar. Para podermos treinar, temos que rodar. Se não consigo rodar, não consigo treinar nunca", avisou.