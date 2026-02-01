Martín Anselmi conheceu a primeira derrota pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo
Anselmi explica time reserva do Botafogo e constata: 'Elenco curto'
Técnico vê pontos positivos em derrota, mas mostra preocupação com falta de jogadores
Botafogo tem acordo com Di Cesare, mas depende de acerto com Racing
Glorioso busca a contratação de um zagueiro para reforçar o elenco para 2026
Com novidades, Botafogo divulga relacionados para o clássico contra o Fluminense
Jovens da base aparecem entre os relacionados, e Chris Ramos e Joaquín Correa ficam fora
Botafogo faz proposta por zagueiro argentino do Racing mesmo com transfer ban
Mesmo em dificuldade financeira e com transfer ban, Glorioso tenta reforçar elenco
Villalba tem clubes interessados em empréstimo por causa de transfer ban do Botafogo
Atacante uruguaio é um dos quatro reforços para 2026 que não podem ser inscritos nas competições
Matheus Martins celebra gol após jejum e avalia nova função no Botafogo: 'Eu me sinto bem'
Atacante destaca importância da vitória sobre o Cruzeiro e diz se sentir confortável atuando mais próximo do gol
