Momento em que torcedor do Corinthians dá um tapa e puxa a camisa de Felipe Melo - Reprodução de Internet

Momento em que torcedor do Corinthians dá um tapa e puxa a camisa de Felipe MeloReprodução de Internet

Publicado 01/02/2026 17:09 | Atualizado 01/02/2026 17:13

Felipe Melo foi muito hostilizado por torcedores do Corinthians e precisou deixar a tribuna de imprensa do estádio Mané Garrincha, em Brasília. O ex-jogador e hoje comentarista, ídolo de Palmeiras e Fluminense, chegou a levar um tapa e foi puxado pela camisa por um corintiano antes de de Flamengo x Corinthians, pela Supercopa Rei.



Agora! Confusão entre Felipe Melo e torcedores do Corinthians no Mané Garrincha.



@btbsportsbr_ pic.twitter.com/tkguyDRp2n — Planeta do Futebol (@futebol_info) February 1, 2026

Vídeos da confusão publicados por veículos de imprensa da cobertura da decisão viralizaram nas redes sociais. Neles, é possível ver Felipe Melo com outros profissionais do Sportv descendo a escada e recebendo xingamentos.



O apresentador André Rizek chega a pedir calma aos torcedores do Corinthians, enquanto o ex-jogador e agora comentarista Denilson chama o ex-volante para sair do local.



Irritado, Felipe Melo chega a discutir e tenta partir para cima de quem o agrediu, mas é seguro por Denilson e seguranças do estádio.



Jornalistas de canais sobre o Flamengo também foram hostilizados.