Felipe Melo foi muito hostilizado por torcedores do Corinthians e precisou deixar a tribuna de imprensa do estádio Mané Garrincha, em Brasília. O ex-jogador e hoje comentarista, ídolo de Palmeiras e Fluminense, chegou a levar um tapa e foi puxado pela camisa por um corintiano antes de de Flamengo x Corinthians, pela Supercopa Rei.
Agora! Confusão entre Felipe Melo e torcedores do Corinthians no Mané Garrincha.
Vídeos da confusão publicados por veículos de imprensa da cobertura da decisão viralizaram nas redes sociais. Neles, é possível ver Felipe Melo com outros profissionais do Sportv descendo a escada e recebendo xingamentos.
O apresentador André Rizek chega a pedir calma aos torcedores do Corinthians, enquanto o ex-jogador e agora comentarista Denilson chama o ex-volante para sair do local.
Irritado, Felipe Melo chega a discutir e tenta partir para cima de quem o agrediu, mas é seguro por Denilson e seguranças do estádio.
Jornalistas de canais sobre o Flamengotambém foram hostilizados.
