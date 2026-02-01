Brinquedo Assassino: Michael é anunciado como reforço do Al-Ula, da Arábia SauditaFoto: Divulgação
Al-Ula anuncia contratação de Michael, ex-Flamengo
Atacante chega sem custos a equipe e disputará a segunda divisão saudita
Al-Ula anuncia contratação de Michael, ex-Flamengo
Atacante chega sem custos a equipe e disputará a segunda divisão saudita
Athletico-PR demonstra interesse na contratação de Everaldo, do Fluminense
Clube paranaense busca um centroavante para disputar posição com Kevin Viveros
Messi reencontra Higuita e protagoniza momento inusitado em amistoso na Colômbia
Ídolo colombiano tentou repetir defesa do "escorpião" antes de Inter Miami vencer o Atlético Nacional
Com novidades, Botafogo divulga relacionados para o clássico contra o Fluminense
Jovens da base aparecem entre os relacionados, e Chris Ramos e Joaquín Correa ficam fora
Clube espanhol encaminha contratação de Marcos Leonardo, antigo alvo do Flamengo
Centroavante de 22 anos deve viajar à Espanha para exames médicos nos próximos dias
Mbappé decide nos acréscimos, e Real Madrid vence o Rayo em jogo de vaias
Vinicius abriu o placar, mas merengues sofreram pressão e só venceram com um a mais em campo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.