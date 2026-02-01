Brinquedo Assassino: Michael é anunciado como reforço do Al-Ula, da Arábia Saudita - Foto: Divulgação

Brinquedo Assassino: Michael é anunciado como reforço do Al-Ula, da Arábia SauditaFoto: Divulgação

Publicado 01/02/2026 15:47

Al ula, da Arabia Saudita anunciou neste domingo (1) a contratação do Michael, Ex Flamengo. O atacante de 29 anos chega ao clube saudita sem custos após rescindir amigavelmente com o Rubro-Negro na última semana.

O atacante vai disputar pela equipe a segunda divisão do campeonato nacional. No momento o clube está na quarta posição com 37 pontos, se classificando para os play-offs de acesso. A estreia de michael poderá ocorrer já nas próximas rodada.

A equipe também tem a presença de jogadores conhecidos no futebol carioca. O volante campeão pelo Botafogo em 2024, Danilo Barbosa, também faz parte do elenco da equipe saudita.

Michael teve duas passagens pelo Rubro Negro, Ao todo, o atacante fez 29 gols e deu 19 assistências em 151 jogos, somando as suas duas passagens pelo Flamengo. Além disso, conquistou uma Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa-Sul-Americana, dois Brasileiros, três Supercopas do Brasil e três Cariocas.