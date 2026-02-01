Higuita brinca com Messi antes de amistoso do Inter Miami na Colômbia - Foto: Divulgação/Inter Miami

Publicado 01/02/2026 14:31

O duelo amistoso entre Inter Miami e Atlético Nacional, neste sábado, no estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia, foi marcado pelo inusitado encontro entre o astro argentino Lionel Messi e o icônico ex-goleiro René Higuita.

Campeão da Copa Libertadores de 1989 pelo clube de Medellín e goleiro titular da seleção colombiana na Copa de 1990, Higuita também ficou famoso ao realizar uma defesa conhecida como "escorpião" - saltou para frente, apoiou as mãos no chão e elevou as pernas para trás - em um chute de Jamie Redknapp em amistoso de sua seleção com a Inglaterra, em Wembley, em 1995.



Atualmente líder institucional do Atlético Nacional, o ex-goleiro de 59 anos trocou passes com Messi antes do jogo, no qual deu o pontapé inicial, e aproveitou uma bola alta do camisa 10 para tentar repetir sua famosa defesa, desta vez sem se lançar ao gramado. O ídolo colombiano também recebeu uma bola autografada do argentino.



Em campo, o Inter Miami venceu sua primeira partida na turnê sul-americana da pré-temporada, por 2 a 1, antes de lutar pelo bicampeonato da MLS (Major League Soccer). O Atlético Nacional saiu na frente, com Rengifo, mas levou a virada com tento de Luís Suárez, na sobra de um chute na trave de Messi, e com um gol contra de Rivero nos minutos finais.



Agora com uma vitória e uma derrota, diante do Alianza Lima, no Peru, na semana passada, o time americano vai ao Equador enfrentar o Barcelona de Guayaquil no Estádio Monumental no sábado (7).