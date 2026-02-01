Kayky comemorando gol pelo BahiaFoto: Fabio Giannelli
Caso concretize a negociação, Kayky será o quinto reforço da equipe na temporada. Recentemente, o Corinthians anunciou o zagueiro Gabriel Paulista, o volante Matheus Pereira, o lateral Pedro Milans e o ponta Kaio César. O atacante chegaria ao clube para disputar o Campeonato Paulista, o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores.
Revelado pelo Fluminense, Kayky atuou pelo elenco profissional do Tricolor até 2021, quando foi vendido ao Manchester City. Pelo clube carioca, disputou 37 partidas, marcou quatro gols e distribuiu três assistências.
Após chegar ao Manchester City, o atacante acumulou empréstimos no futebol holandês e português, até retornar ao Bahia, por empréstimo, em 2025, para sua segunda passagem. Na última temporada, disputou 43 partidas, 26 como titular, e anotou dois gols e cinco assistências. Pelo clube baiano, também conquistou dois Campeonatos Baianos e uma Copa do Nordeste.
