Romário celebra aniversário de 60 anos com a famíliaFares Rames

Publicado 01/02/2026 09:00

Fala, galera! Se alguém me der de presente de aniversário uma plaquinha para estacionamento de idoso, pode mandar que eu aceito, viu? É assim, na esportiva e com o sorriso no rosto, que eu festejo essa idade bonitona que tive a felicidade de alcançar.



Aos 60 anos, o que eu mais tenho é o que agradecer. Primeiro ao Papai do Céu, meu parceiro inseparável, pela saúde e por essa disposição de moleque que Ele me deu de presente desde sempre.



Agradeço demais aos meus pais, Seu Edevair e Dona Manuela, pelo incentivo. Meu pai me ensinou a enfrentar os mais fortes, a nunca baixar a cabeça e a ir sempre pra cima. Ele me carregou para times infantis e juvenis até o dia em que assinei meu primeiro contrato com o Vasco, em 1985. Meus pais, de origem humilde e rotina pesada, fizeram o filho virar profissional. Nessa caminhada, minha mãe lavou muita roupa pra criar a nossa família ao lado dos meus irmãos Zoraidi e Ronaldo. Família: esse foi o primeiro time campeão que eu conheci, lá na Vila da Penha. Inesquecível!



Virei artilheiro e a minha moral subiu. Nesse embalo, fui parar no PSV, na Holanda, e depois no Barcelona. Na Europa, joguei cinco temporadas em alto nível, sempre como o terror dos goleiros. Aí, em janeiro de 1995, teve aquela volta triunfal para o Flamengo que o Rio todo lembra.



Sessenta anos... Ganhei a Copa de 94, fui eleito o melhor do mundo e sou grato a cada técnico e companheiro que correu do meu lado. Ninguém chega no topo sozinho.



Dizem que sou festeiro, e sou mesmo! Mas sempre com tempo para curtir meus filhos: Moniquinha, Romarinho, Dadá, Rafa, Bellinha e Ivy. É o meu maior patrimônio, agora fortalecido pelo Davi, pela Maria Eduarda e pela Sofia, meus netinhos, para quem tenho histórias reais e fantásticas para contar.



Fora do futebol, marquei um gol de placa: fui o primeiro negro nascido em favela a se eleger Senador da República com 4,6 milhões de votos — recorde na história do nosso Rio. No Parlamento, minha briga é pelas pessoas com deficiência e com doenças raras. É um orgulho enorme fazer esse trabalho permanente.



E fiquem ligados que o Baixinho não para! Com a Copa do Mundo chegando e o Mundial Feminino no Brasil em 2027, a RomárioTV vai vir com uma grade imperdível, à altura do que o povo merece. Aguardem!



No campo, o plano é um só: voltar a jogar uma partida oficial pelo meu Mecão, ao lado do meu filho Romarinho. Vou realizar um sonho antigo e homenagear meu pai, Seu Edevair. O America vai buscar a subida para a série A do estadual e, quem sabe, o acesso à série C do nacional. Motivação não vai faltar.



Minha trajetória só foi possível porque, no campo, tive o apoio da torcida e, na política, a confiança do povo. Obrigado a todos!



E ó, rumo aos 70, 80, 90 e até os 111 anos, porque por enquanto... só foi o treino!