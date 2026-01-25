Romário é um apoiador e praticante do Futevôlei e da Altinha, dois esportes brasileiros - Revista France Football / Reprodução

Publicado 25/01/2026 09:00

Fala, Galera! Hoje vamos falar sobre dois esportes que são a cara do Brasil, até porque foram criados, desenvolvidos e são amplamente praticados por brasileiros e brasileiras de todas as idades, gêneros e classes sociais.

São esportes nascidos na praia, no território livre das areias sobretudo do nosso Rio de Janeiro. Inclusivos e democráticos, é só chegar na boa e com vontade que ninguém fica de fora. Tem espaço para pobre e rico, preto e branco, jovens e coroas, mulher e marmanjo.



Falo da altinha e do futevôlei, duas verdadeiras febres que tomaram conta de nossas praias, e já foram além. Começaram como uma brincadeira, uma curtição entre a galera mas, hoje, já se tornaram competições sérias, organizadas, com regras definidas e amplo potencial para se tornarem modalidades olímpicas.

O futevôlei, uma das minhas paixões, está mais avançado e pega um público geral um pouco mais maduro. Já deixou de ser, há um bom tempo, apenas uma diversão para boleiros e peladeiros. Hoje já tem circuito de competições organizado, ligas independentes, campeonatos brasileiros e caminhamos para a uniformização de características como o tamanho da quadra. Eu, particularmente, sou a favor da adoção geral do padrão 16x8 metros, acho que vai tornar a prática mais homogênea, emocionante e inclusiva, permitindo mais a disputa dos ralis.



Também tomando conta das areias neste verão, é impossível ir à praia e não se deparar com uma galera praticando altinha, um verdadeiro fenômeno do momento. Vejo principalmente muita molecada, mulherada em peso batendo uma bolinha maneira, com muita habilidade e uma infinidade de manobras! Uma moçada bonita e esportista que é a cara do verão carioca, mas que se espalhou por todo o país, até mesmo em cidades sem praias. Já há competições oficiais com regras de exibição, entidades como a Liga Brasileira de Altinha e a participação até mesmo de jogadores profissionais.



Claro que, como ex-atleta profissional, praticante e parlamentar ligado à causa do esporte, não poderia deixar de tentar ajudar a consolidar essas modalidades esportivas genuinamente brasileiras, nascidas com o nosso DNA e que hoje são muito mais do que apenas brincadeira e diversão na praia. Aprovamos, em outubro do ano passado, dois projetos de lei de minha autoria que reconhecem esses dois esportes como modalidades oficiais e organizadas, podendo e devendo ser fomentadas por políticas públicas e apoiadas para o seu crescimento e o desenvolvimento social no país. A ideia, galera, é aumentar a visibilidade e a exposição desses esportes para que possamos até almejar, dentro de uma expansão organizada e muito trabalho de divulgação e afirmação, que virem um dia modalidades olímpicas. Eu me candidato desde já a representar o Brasil novamente em uma olimpíada e serei o embaixador dessas duas paixões nacionais.



A altinha e o futevôlei têm tudo para crescer ainda mais e virarem febre nos verões do mundo inteiro. Eu serei sempre um grande apoiador e praticante desses dois esportes brasileiros, que têm o molho do carioca!