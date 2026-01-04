Kaio Jorge e Gabigol comemoram juntos pelo Cruzeiro - Gustavo Aleixo | Cruzeiro

Publicado 04/01/2026 09:00

Fala, Galera! Um novo ano começa e junto com ele chega uma nova temporada em nosso futebol. Como não poderia ser diferente, algumas movimentações importantes no mercado têm chamado atenção.

Com todos os principais clubes em férias, os diretores e executivos de futebol têm trabalhado bastante em busca de reforços em um mercado cada vez mais difícil e caro. Vale lembrar que 2026 marcará a entrada em vigor do primeiro plano de sustentabilidade financeira do futebol brasileiro, o chamado “fair play financeiro”, proposto pela CBF e com a participação ativa dos clubes.

Esse novo modelo, somado à proibição de transferências imposta pela FIFA a Corinthians e Botafogo, tem levado os clubes a serem mais cuidadosos nesta janela para investir em reforços para os times. Nem mesmo o “bilionário” Flamengo, com seus 2 bi de receitas, tem sido agressivo no mercado. Até o momento, anunciou apenas a renovação de seu vitorioso treinador, Filipe Luís, que terminou a temporada bastante valorizado após ganhar quase tudo o que disputou.

A única grande movimentação no mercado até agora dos rubro-negros, segundo o noticiário, é a investida por Kaio Jorge, centroavante do Cruzeiro que foi o artilheiro do último Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O moleque é fazedor de gols! Inclusive, acho que teria lugar no plantel da Amarelinha. A investida do Flamengo em um jogador desse nível revela não somente seu atual poderio econômico, mas a estratégia de se fortalecer, enfraquecendo também os principais adversários. O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, tem feito jogo duro e declarou que só libera o seu principal 9 por 50 milhões de euros. Vamos ver quem ganha essa queda de braço.



E por falar em Cruzeiro, o clube mineiro, que já havia acertado com Tite para ser seu treinador, liberou o centroavante reserva, Gabriel Barbosa, que acertou com o Santos e vai jogar ao lado de Neymar na Vila Belmiro. Esse movimento era até esperado. Gabigol e Tite não se bicam desde os tempos de Flamengo, e sua saída parecia selada quando o ex-treinador da Seleção assinou com a Raposa.



Sem dúvida, Gabigol não conseguiu encaixar seu jogo em Belo Horizonte, e o melhor caminho que poderia tomar realmente seria o clube onde foi criado e revelado. É um goleador nato, acho que ainda tem muita

lenha para queimar, e se tiver dedicação e foco pode fazer uma dupla absurda com Neymar. É aquela história: ou vai dar muito certo e retomar o caminho de glórias do Santos ou criar uma pressão insuportável se os resultados não vierem. Não tem meio termo com craques dessa natureza, sei bem como é desde os tempos do “melhor ataque do mundo” no Flamengo de 1995.



Os demais cariocas estão bem cautelosos. O Flu renovou com o interminável goleiro Fábio e anunciou dois novos contratos, com o zagueiro Jemmes, do Mirassol, e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG. O Vasco só anunciou a renovação de Pumita Rodrigues. E o Bota está impedido de registrar novos jogadores.



Mas quem vem com tudo em 2026 é o meu Mecão! Teremos muitas novidades para o nosso retorno às competições nacionais.