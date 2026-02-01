Botafogo e Fluminense se enfrentam neste domingo (1) - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Botafogo e Fluminense se enfrentam neste domingo (1)Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 01/02/2026 09:30

Rio – Botafogo Fluminense se enfrentam neste domingo (1) em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O duelo será às 20h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos. O Alvinegro, já classificado na competição, busca manter o 100% em casa, enquanto o Tricolor tenta garantir a vaga antecipada para as quartas de final.

Leia mais: Botafogo faz proposta por zagueiro argentino do Racing mesmo com transfer ban

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Sportv (TV Fechada) e Premiere (pay-per-view)

Como chega o Botafogo

O Botafogo começou a temporada com o pé direito. O Glorioso garantiu a classificação antecipada no Carioca com duas rodadas de antecedência, com três vitórias em quatro jogos. A equipe chega para o clássico após goleada por 4 a 0 sobre o Cruzeiro, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e ainda não perdeu dentro de casa.



Para o duelo, a tendência é que o treinador Martín Anselmi poupe alguns titulares e mande a campo um time misto. Já classificado no Carioca, o Glorioso visa priorizar o Campeonato Brasileiro e, na próxima quarta-feira (4), enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre. Os desfalques da equipe são Chris Ramos e Joaquín Correa, que seguem lesionados.

Como chega o Fluminense

O Fluminense chega ao confronto perto de garantir a vaga antecipada para as quartas de final do Campeonato Carioca. O Tricolor precisa vencer o clássico para confirmar a classificação. Na competição, o Tricolor soma nove pontos em quatro jogos e lidera o Grupo A. A equipe chega com moral após vencer o clássico contra o Flamengo no último domingo (25) e derrotar o Grêmio na última quarta-feira (28), na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, por 2 a 1.



Para o duelo, o treinador Luís Zubeldía deve manter o rodízio que vem fazendo nas últimas rodadas para concluir o período de preparação da equipe na temporada. A tendência é que o Tricolor tenha seis mudanças em relação ao time que venceu o Grêmio na última quarta (28).

Botafogo X Fluminense

Campeonato Carioca 5ª rodada



Data e horário: 01/02/2026 - 20h30

Local: Estádio Nilton Santos



Botafogo: Léo Linck; Mateo Ponte, Newton e Barboza (Marçal); Vitinho (Kadu), Allan, Marquinhos (Danilo) e Nathan Fernandes (Alex Telles); Artur, Matheus Martins e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi



Fluminense: Fábio, Guga, Ignácio, Freytes e Arana; Bernal, Martinelli e Lima; Santi Moreno, Canobbio e John Kennedy. Treinador: Luís Zubeldia

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistente 1: Carlos Henrique Alves de Lima Filho

Assistente 2: Gustavo Mota Correia

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga